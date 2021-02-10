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Приветствуем вас, дорогие читатели. Сегодня хотелось бы рассказать вам о невероятно интересной модели смартфона, которую на выходе окрестили, как лучший компактный флагман 2023-го года, а именно ASUS Zenfone 10, который по сути является уникальным и единственным ультра компактным смартфоном.

А вот в чем заключается его уникальность и отличие от своего предшественника Asus Zenfone 9 и конкурентов Xiaomi 13 и Samsung Galaxy S23 . Все плюсы и минусы этого девайса вы узнаете, прочитав этот материал.

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЭТО ЛУЧШИЙ КОМПАКТНЫЙ СМАРТФОН В МИРЕ?

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид и габариты

Качество экрана

Производительность

Программное обеспечение

Камера

Автономность

Цена и выводы

Видеообзор

Технические характеристики





Для начала предлагаем вам ознакомиться с техническими характеристиками новинки. Для удобства приведем сравнительную таблицу Zenfone 10 со своим предком, чтобы вы могли легко и удобно определить радикальность и качество изменений, которые нам предлагают производители.

Параметр: Asus Zenfone 10 Asus Zenfone 9 Матрица: Super AMOLED Super AMOLED Диагональ экрана: 5.92 дюйма, 84,6 см 2 Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 84,8% 5.9 дюйма, 84,4 см2 Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 84,6% Разрешение экрана: 1080 x 2400 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 144 Гц, пиковая яркость – 1100 нит, плотность пикселей – 445 ppi Частота развертки – 120 Гц, пиковая яркость – 1100 нит, плотность пикселей – 445 ppi Операционная система: Android 13 Android 12 можно обновить до Android 13 Процессор: 4-нанометровый Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 4-нанометровый Qualcomm SM8475-AB Snapdragon 8+ Gen 1 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X3 с тактовой частотой 3.2 ГГц + два ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2.8 ГГц + два ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.80 ГГц + три ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 2.0 ГГц Одно ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3.19 ГГц + три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.75 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1.80 ГГц Графический ускоритель: Adreno 740 Adreno 730 Варианты памяти : 8 / 128Гб, 8/256 Гб, 16/256 Гб, 16/512 Гб 6 / 128Гб, 8/128 Гб , 8/256 Гб, 16/256 Гб Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 24mm, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, PDAF (фазовый автофокус), gimbal OIS (стабилизация изображения)

Сверхшироугольный модуль: разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.12µm Запись видео в 8K@60fps, 4K@30/60fps, 1080@30/60fps, Стабилизация изображения gyro - EIS , HDR Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 24mm, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, PDAF (фазовый автофокус), gimbal OIS (стабилизация изображения)

Сверхшироугольный модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 113˚, размер матрицы 1/2.55", размер пикселя 1.4µm Запись видео в 8K@ 24 fps, 4K@30/60 /120 fps, 1080@30/60 /240 fps, Стабилизация изображения gyro - EIS , HDR Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.5, размер матрицы 1/3.2", размер пикселя 0.7µm Запись видео в 1080p@30fps Разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.5, сенсор 28mm, размер матрицы 1/2.93", размер пикселя 1.22µm Запись видео в 4К @30fps, 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac /6 e /7, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC , USB Type - C 2.0, OTG , Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac /6e , Bluetooth 5.2, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC , USB Type - C , OTG , Звук: Стерео, 24 bit /192 kHz , аудио выход 3,5мм Аккумулятор: 4300 мАч, несъемный Мощность зарядки: 30 Вт Беспроводная зарядка: Да, 15 Вт Нет Размеры: 146.5 x 68.1 x 9.4 мм 146.5 x 68.1 x 9.1 мм Вес: 172 г 169 г Материалы корпуса: Алюминиевый каркас, пластиковая задняя крышка Цвета: красный, черный, синий, зеленый, белый красный, черный, синий, белый Тесты производительности: AnTuTu: 1314458 (v9), 1583804 (v10)

GeekBench: 5149 (v5.5), 5698 (v6.0)

GFXBench: 115fps (ES 3.1 onscreen) AnTuTu: 1083092 (v9)

GeekBench: 4338 (v5.1)

GFXBench: 89fps (ES 3.1 onscreen) Цена: От $699 От $549,99

asus zenfone 10

Комплектация

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Первое что видим, приобретя телефон – коробка. Что же нас ждет внутри? Коробка, как и все вкладки, выполнены из картона. Сразу следует сказать, что выглядит это все как и сам смартфон – компактно и стильно. Первое впечатление – положительное, однако дальше все уже не столь однозначно.

И первое, что нас встречает – это пластиковый чехол который, если не сильно присматриваться или смотреть издалека, напоминает кожу, но один плюс у него все же есть – это вырезы по бокам и внизу, позволяющие максимально удобно проводить пальцем по экрану в сторону, или снизу вверх.

Блок питания мощностью 30 Ватт (при покупке телефона для рынка Британии будьте готовы к приобретению переходника). Идущий в комплекте USB-кабель – это стандартный Type-C на Type-C. А еще наушники с дополнительными амбушюрами.

И тут же нас ждет и первый минус – отсутствие хотя бы какой-то защитной пленки, так что после покупки желательно как можно быстрее решить этот вопрос.

В общем, уже при открытии коробки мы столкнемся с неоднозначностью, с одной стороны - достаточно качественные материалы (кроме чехла), а с другой - отсутствие защитной пленки, и чехол не лучшего качества.

Внешний вид и габариты

Внешний вид неординарный. Чувствуется отличие и уникальность, которые видишь даже не включив смартфон, что несомненно плюс. С цветами тоже все хорошо: красный, черный, синий, зеленый и белый дают гарантию, что каждый подберет что-то для себя.

Задняя панель выполнена из пластика, на ощупь она очень приятна, но не оставляет на себе отпечатки пальцев. Каркас выполнен из металла. Другой отличительной чертой нашего мини флагмана является наличие аудио выхода, который в 2023 году, можно сказать, является редкостью.

Особенно, если учитывать, что у него еще есть класс защиты IP – 68, который теоретически позволит вам не расставаться с покупкой даже в ванной. Сканер отпечатков пальцев находится в кнопке питания. Также есть возможность беспроводной зарядки.

А теперь самое интересное – габариты. Это настоящая Дюймовочка, или мальчик-с-пальчик (здесь уж кому как удобнее) в мире современных смартфонов, еще и с приставкой – флагман. Он невероятно удобно лежит в руке, и без проблем руководствуется одной рукой.

Однако он стал толще своего предшественника на 0.3 мм. Такой минипузань. Также из минусов – это отсутствие слота для карт памяти. Место только для двух sim-карт, однако спасает наличие версий на 256 и даже 512 Gb.

А вот с огромными рамками вокруг экрана и таким же отверстием для передней камеры уже ничего не поделаешь. Особенно если сравнивать его с Xiaomi 13. Спасает приятный виброотзыв и звук из динамиков, не уступающий конкурентам, а в случае с Xiaomi 13 вообще превосходит его.

Несмотря на то что у телефона появился « лишний вес » , он все еще компактен, хорошо сидит в руке, широкая цветовая гамма, в которой каждый найдет что-то себе, и уникальный и интересный внешний вид выгодно выделяют его среди конкурентов.

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Качество экрана

Диагональ – 5,92 дюйма, матрица – Super AMOLED, разрешение – Full HD+, частота развертки 144 Гц, что выше, чем у предшественника (120 Гц), а это дает лучшее качество в играх, но включить эту частоту можно только добавив эту игру в специальное приложение Game Genie.

Однако если задуматься, то его габариты нам говорят о том, что это не самый лучший вариант для игры, а в интерфейсе разница между 144 Гц и 120 не ощущается.









Отсутствие поддержки Dolby Vision, максимальная яркость дотягивает всего до 800 нит и низкое качество режима «Always on» (из которого на улице пользы было немного), что не придает ему баллов. Из плюсов можно еще выделить – относительно хорошую цветопередачу и отсутствие проблем с ШИМ.

К сожалению экрану нечем похвастаться в споре с конкурентами, так как уступает им во многих характеристиках.

asus zenfone 10

Производительность

Процессор Snapdragon 8 Gen 2, который сейчас является одним из лучших на рынке. Правда, есть определенные проблемы с его оптимизацией на этом телефоне. На бумаге все выглядит просто супер, однако реальность снова «обжигает крылья» и «возвращает нас на землю», ведь, несмотря на заявленные последние поколения оперативной и внутренней памяти, все не так радостно, а потому с требовательными играми могут быть проблемы в виде постоянных микрофризов. и подвисаний.

Однако с более простыми играми проблем нет. Здесь следует заметить, что поддержка сложных игр вряд ли входит в его «обязанности», скорее всего, он создан для мессенджеров, звонков или как плеер.

С одной стороны новое железо, а с другой – некачественная оптимизация этой начинки в телефоне.

Здесь нас встречает Zen ui, что в принципе является практически тем же Android, однако с некоторыми сюрпризами: один из которых ждет нас сразу во время первой настройки – нам предлагается стандартные андроидовские значки или уникальные от ASUS (возможность выбора – это всегда плюс); интерфейс работает достаточно плавно, без лагов и микрофризов; поисковик приложений находится внизу (что является большим плюсом, если управлять телефоном одной рукой);

Возможность настройки кнопки питания (SMART KEY); удобная боковая панель инструментов; возможность клонирования приложений; приложение Game Genie, которое полезно при настройке игр – это все немного добавляет плюсов нашему испытуемому, ведь выполнено все качественно.

Также ASUS будет поддерживать обновление до новых версий Android в течение двух лет и патчей безопасности в течение четырех, что является нормой для младших китайских смартфонов, но по сравнению с прямыми конкурентами похвастаться нечем.

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Интересные предложения не оставят равнодушным никого, ведь возможность выбора интригует и добавляет плюсы, независимо от важности этого самого выбора.

Камера

Камера у гостя нашего сегодняшнего обзора не самая лучшая, основной сенсор – это Sony IMX 766, который присутствует у младших китайских флагманов в течение последних двух лет, таких как, например, Oneplus 9 RT . Несколько спасает продвинутая 6-осевая оптическая стабилизация, но не кардинально. Широкоугольная камера вообще стала хуже, чем у предшественника. Отсутствует автофокус на широкоугольной и фронтальной камере – это большой минус.

Конкуренцию в фото составит Xiaomi 13 . Однако на фотографиях можно увидеть, что разницы или нет, или ASUS и вовсе выигрывает: снимки выглядят более естественно; детализация лучше; более качественный Skin Tone; более качественная работа камеры в тяжелых условиях; что стало для нас настоящей неожиданностью.

То же самое и по портрету и фронтальной камере.

Чего нельзя сказать о видео, ведь во время съемки на фронтальную камеру было большое количество зерна и мизерный угол обзора, то же самое касается и основной камеры, которая значительно уступает конкуренту. Что касается записи звука, то здесь ничья.

Фронтальная камера уступает всем конкурентам, хотя немного спасает основная показавшая качественную работу.

Автономность

Кажется, каждый маленький смартфон обречен быстро разряжаться, но здесь нас ждет сюрприз, а именно установленный аккумулятор – 4300 mAh, который поддерживает быструю зарядку 30 Ватт, и заряжается за 30 мин до 60%, а за 1 час. 21 мин – до 100%, а на одной зарядке наш подопечный должен «прожить» 9 часов 17 минут, что на уровне с прямыми конкурентами. В реальной же жизни можно рассчитывать на 7 часов работы.

В нашем телефоне есть функция зарядки по расписанию. К примеру, зарядка батареи только до 80% (что в случае литиево-ионной батареи полезно, поскольку ее рекомендуют заряжать до 80%, чтобы она «жила» дольше), также можно выбрать не быструю зарядку 18 Ватт, а даже и 10 (В таком случае за 500 циклов зарядки батарея потеряет только 7% емкости, а при постоянной зарядке до 100% потеряется 15%).

Время автономной работы на уровне с конкурентами, а функция зарядки по расписанию – это интересное решение.

asus zenfone 10



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Цена и выводы﻿

Цена в Украине стартует от 34090 грн, за версию 256 Гб. За версию на 512 Гб нужно будет раскошелиться до 41 299 грн. Что по сравнению с предшественником, который в комплектации 256 Гб на 16 Гб оперативной памяти стоит от 29 751, (а версия с 256/8 от 25 609), немного дороже. На Amazon цена стартует от 689$

Плюсы:

неординарный вид;

IP-68;

отличное время автономной работы;

аудио выход, качественные динамики;

Качественная стабилизация во время фото.

Минусы:

отсутствие хотя бы какой-нибудь защитной пленки;

максимальная яркость дисплея;

отсутствие автофокуса, на широкоугольной и передней камере;

плохая оптимизация процессора.

Единственным плюсом по отношению к своим конкурентам можно назвать небольшие размеры. Возможно, кому-то он будет удобен и полезен. Относительно предшественника единственное значимое обновление – это беспроводная зарядка. Но если это для вас неважно, есть ли смысл переплачивать за новую модель? – вопрос на который каждый ответит сам.

Видеообзор



