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Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 – идеальный гаджет за копейки

21.07.2025 81 0

Ежегодно компания Xiaomi представляет новые фитнес-браслеты, с ассортиментом которых ознакомьтесь здесь https://androprice.com.ua/ru/fitnes-braslety/xiaomi/﻿ . В этот раз нам показали юбилейную модель под названием Xiaomi Smart Band 10. Ее можно купить в металлическом или керамическом корпусе, выполнена в легендарном узнаваемом дизайне.﻿ Близкое знакомство с новинкой начнем прямо сейчас.

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 – идеальный гаджет за копейки

Технические характеристики

Дизайн, размеры, материалы, цвета

Дисплей

Датчики и измерение физических показателей

Функционал и фирменное приложение

Автономность и зарядка

Цена, итоги, преимущества и недостатки

Видеообзор﻿

 

Технические характеристики

Матрица:

AMOLED

Диагональ и разрешение экрана:

1.72" , 520x212 пикселей

Плотность пикселей и яркость:

326 ppi, 1500 болт

Размеры:

46.57x22.54x10.95 мм, вес 16 грамм – стандартная версия; 47.74x23.94 мм, вес 23 грамма – керамическая версия

Материалы:

Металлический или керамический каркас, пластиковая спинка

Цвет корпуса:

Черный, белый, светло-розовый, серый

Влагозащита:

WR50M

Измерение:

Пульсометр, пульсоксиметр, физическая активность, мониторинг сна, уровень стресса

Функции:

Отображение даты и времени, прогноз погоды, синхронизация со смартфоном, сохранение физических данных, отслеживание менструального цикла

Спортивные режимы:

Есть, 150 штук

Аккумулятор:

233 мАч

Зарядка:

Магнитная

Цена:

1 929 грн (стандарт)

 

Дизайн, размеры, материалы, цвета

Внешний вид Xiaomi Smart Band 10 нам уже хорошо знаком по другим гаджетам из данной линейки. В новом поколении ничего не изменилось – тот же вытянутый экран в виде капсулы, металлический каркас и силиконовый ремешок из коробки.

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 дизайн

 

Цвета корпуса максимально универсальны и ненавязчивы. Металлический вариант продают в черной, светло-розовой и серой расцветках, керамический – только белый.

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 цвета

 

Фитнес-браслет с металлическим каркасом весит 16 граммов, размеры составляют 46.57x22.54x10.95 мм.Гаджет очень легкий и комфортный в носке, отлично подойдет даже на тонкое запястье.

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 керамика

 

Комплект поставки Xiaomi Smart Band 10 минималистичен и ограничен. Пользователь получает магнитное зарядное устройство и документацию.

 

Дисплей

Экран Сяоми Смарт Бенд 10 стал еще более качественным и более крутым. AMOLED-матрица получила увеличенную диагональ 1,72 дюйма с высоким разрешением 520x212 точек. Изображение выглядит четким и детализированным, а максимальная яркость 1500 нит гарантирует комфортное использование в солнечные дни. Для спортивного браслета идеальна частота обновления 60 Гц. 

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 экран

 

Передняя панель Xiaomi Smart Band 10 выглядит привлекательно благодаря тонким симметричным рамкам, нет заметного подбородка. Жестовое управление удобно и продумано. Количество циферблатов приятно удивляет – около 200 штук с разными цветами, элементами и анимацией.﻿

 

Датчики и измерение физических показателей

Xiaomi Smart Band 10 затруднительно назвать устройством для профессиональных спортсменов, но браслет умеет измерять все необходимые значения.

  • Частоту сердечных сокращений;
  • уровень кислорода в крови;
  • длительность и фазы сна;
  • израсходованные калории;
  • уровень стресса.

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 управления

 

Новая функция позволяет в режиме реального времени строить графики пульса. Работает не так точно, как нагрудный датчик, хотя показатели почти совпадают.

 

Приятный бонус: дисплей фитнес-браслета нормально работает при попадании воды. Жесты распознаются даже если касаетесь экрана мокрыми руками.

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 датчики

 

У Xiaomi Smart Band 10 отсутствует датчик GPS, поэтому построить точный маршрут не удастся. Устройство задействует навигацию с телефона, в результате чего подсчитывается пройденное расстояние, время активности и количество сделанных шагов.﻿

 

На месте датчик освещения, гироскоп и акселерометр. Появился электронный компас, который может быть полезен при определенных сценариях. Модуль NFC снова не завезли, поэтому осуществление бесконтактной оплаты невозможно. 

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 функции

 

Функционал и фирменное приложение

Xiaomi Smart Band 10 оснащен новым линейным вибромотором. Нельзя сказать, что по качеству вибрация дотягивает до флагманских смартчасов, но зато можно настроить тип и интенсивность виброотзыва. У бюджетных фитнес-трекеров от других производителей нет такого внимания к мелочам.﻿

 

Носимое устройство синхронизируется с телефоном по Bluetooth 5.4. После успешного сопряжения на экране будут отображаться входящие сообщения, СМС и звонки. Ответить на звонок прямо с трекера нельзя, ведь он не получил собственный динамик и микрофон.﻿

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10

 

Здесь нет полноценной операционной системы. Пользователь получает только интерфейс с небольшими предварительно установленными программами, такими как Погода или Компас.

 

За подключение и настройку отвечает фирменное приложение Mi Fitness. С большой вероятностью, вы уже знакомы с его возможностями. Софт позволяет:﻿

1. Проанализировать показатели физической активности за разный период времени.
2. Настроить отображения сообщений.
3. Выбрать понравившийся циферблат.
4. Осуществить системные настройки.
5. Добавить или убрать определенные виджеты.

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 приложение

 

При желании настраивается синхронизация с сервисами Google Fit или Apple Health.

 

Автономность и зарядка

Время автономной работы Xiaomi Smart Band 10 достаточно стандартное, на уровне предшественника. Установлена батарея емкостью 233 мАч, которая обеспечивает до 21 дня работы при умеренных сценариях. Такой срок возможен только если отключен круглосуточный мониторинг пульса и не работает Always on Display.﻿

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10

 

Включенный режим AOD, очень востребованный на фитнес-браслете, сокращает автономность до 7-9 дней. Зарядка не слишком быстрая, для полного заряда требуется чуть меньше часа. Адаптер питания крепится к корпусу с помощью магнитной зарядки.﻿

 

Цена, итоги, преимущества и недостатки

Мы подробно обсудили фитнес-браслет Xiaomi Smart Band 10. Осталось закрыть вопрос с ценой. За стандартную версию в металлическом корпусе нужно заплатить 1 929 грн. Керамический вариант стоит 2639 грн. 

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 цена

 

Есть ли смысл обновляться владельцам предыдущей модели? Нет, если у вас на руках Smart Band 9, не стоит покупать новинку. Существенных улучшений немного, и предыдущий фитнес-браслет отлично справляется со всеми задачами. А вот пользователям шестого, седьмого или восьмого поколения стоит задуматься о переходе на десятую версию. Единственный существенный недостаток – отсутствие бесконтактной оплаты.﻿

 

Xiaomi Smart Band 10 не может заменить полноценные смарт-часы, да и он для этого не предназначен. Главные фишки фитнес-браслета заключаются в его небольшом весе, компактных габаритах и низкой цене. Это повседневное устройство для легких задач.

 

Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 плюсы и минусы

 

Плюсы:

  • Привычный дизайн с продолговатой капсулой.
  • 1,72-дюймовый AMOLED-экран.
  • Яркость дисплея 1500 нит + частота обновления 60 Гц.
  • Корпус из качественного металла.
  • Компактность и воздушность.
  • Эксклюзивная керамическая версия.
  • Приятные цвета.
  • Большое количество разных ремешков и подвесок.
  • Влагозащита WR50M.
  • 150 спортивных режимов.
  • Построение графика пульса.
  • Настройка вибрации.
  • Все необходимые измерительные датчики.
  • Максимальное время работы – 21 день.

 

Минусы:

  • Нет GPS-датчика.
  • Отсутствует микрофон и динамик.
  • Физические измерения не всегда точны.

 

Видеообзор

Xiaomi Smart Band 10 не може замінити повноцінний смартгодинник, та й він для цього не призначений. Головні фішки фітнес-браслета полягають у його невеликій вазі, компактних габаритах і низькій ціні. Це повсякденний пристрій для легких завдань.
Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 21.07.2025
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Обзор фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 10 – идеальный гаджет за копейки