Обзор Galaxy Fold 6: обновление самого популярного складного смартфона

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Компания Samsung продолжает обновлять свои популярные линейки смартфонов. В этом году южнокорейский гигант представил уже шестое поколение своего флагманского раскладывающегося смартфона – Galaxy Fold 6. Это устройство, сочетающее в себе функциональность планшета и компактность обычного телефона.

Чем способен удивить Samsung Galaxy Fold 6? Какие изменения претерпела конструкция и эргономика смартфона? Улучшилось ли качество дисплеев и звука? Насколько мощной получилась новинка? Давайте разбираться вместе в нашем обзоре самого ожидаемого раскладного флагмана года.

обзор Galaxy Fold 6 - обновление самого популярного смартфона-раскладушки

Характеристики

Дата выпуска: 2024, 24 июля Вес: 239 г Габариты: В развернутом состоянии: 153.5 x 132.6 x 5.6 мм

В сложенном состоянии: 153.5 x 68.1 x 12.1 мм Материалы корпуса: Стекло (Gorilla Glass Victus 2), пластик, алюминиевая рамка Защита: IP48, Enhanced armor aluminum frame Экран (основной): 7.6" Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 болт (пиковая), 1856x2160 пикселей Экран (наружный): 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120Hz, 2600 болт (пиковая), 968x2376 пикселей Операционная система: Android 14, One UI 6.1.1 Процессор: Snapdragon 8 Gen 3 (4 нм) Графический процессор: Adreno 750 Память: 12GB RAM, 256GB/512GB/1TB UFS 4.0 Основная камера: 50 Мп (широкоугольная), 10 Мп (телеобъектив), 12 Мп (сверхширокоугольная); запись видео 8K@30fps, 4K@60fps Фронтальная камера: 4 Мп (под дисплеем); 10 Мп (наружная); запись видео 4K@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3, GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Звук: Стерео динамики, 32-bit/384kHz аудио, без разъема 3.5 мм Аккумулятор: 4400 мАч, несъемный Быстрая зарядка: 25 Вт проводная, 15 Вт беспроводная, 4.5 Вт реверсивная беспроводная Цвета: Неви, Silver Shadow, Pink, Black, White Цена: €1999 / $1899.99 / £1762.20 / ₹164,990

Дизайн и эргономика

Дизайн Galaxy Fold 6 – это эволюция, а не революция. На первый взгляд смартфон очень похож на своего предшественника. Но стоит взять его в руки – и чувствуешь разницу. Аппарат стал заметно тоньше и легче. Толщина в сложенном состоянии теперь составляет 12 мм против 13.4 мм у Fold 5. А вес уменьшился до 253 граммов (было 263 г). Благодаря этому Fold 6 стал более удобным для ежедневного использования. В сложенном виде он практически не отличается по габаритам от обычного телефона, разве что немного толще. Поэтому носить его в кармане гораздо комфортнее, чем прошлые поколения. Но нужно понимать, что этот смартфон всё равно больше нежели другие смартфоны Samsung.

Изменение претерпел и механизм сборки. Шарнир стал более надежным и тихим, а также получил влагозащиту по стандарту IP48. Теперь не страшно пользоваться смартфоном под дождем или случайно пролить воду.

Улучшилась и общая эргономика устройства. Все грани теперь полностью плоские, а не закругленные, как раньше. Благодаря этому Fold 6 не только красивее смотрится, но и надежнее лежит в руке и не ускользает. Матовая отделка алюминиевой рамки и задней панели из стекла Gorilla Glass Victus+ придает приятные тактильные ощущения и не собирает отпечатки пальцев.

Сканер отпечатков встроен в кнопку блокировки сбоку. Он работает быстро и безошибочно. Но есть и разблокировка за лицом – фронтальная камера распознает владельца почти мгновенно. Цветов на выбор не так много, как хотелось бы – серый, синий и розовый. Но все они смотрятся стильно и эффектно. Особенно красиво смартфон смотрится в сером цвете с матовой текстурой под титан.

Дисплей и звук

Одной из основных фишек Galaxy Fold 6 являются его дисплеи. Смартфон получил два экрана – внешний и внутренний. И оба они претерпели приятные улучшения по сравнению с предшественником.

Внешний экран теперь больше - его диагональ составляет 6.3 дюйма против 6.2" у Fold 5. Также он избавился от загнутых краев и стал полностью плоским. Благодаря этому пользоваться смартфоном в сложенном состоянии стало удобнее - больше нет фантомных прикосновений и случайных нажатий. Сам дисплей выполнен по технологии Dynamic AMOLED 2X и имеет разрешение 2316x904 пикселей (Full HD+) Частота обновления адаптивна и варьируется от 48 до 120 Гц. Максимальная яркость достигает 1200 болт.

Внутренний экран после разложения поражает своими размерами – это 7.6-дюймовая AMOLED-матрица с разрешением 2208x1768 пикселей. Благодаря соотношению сторон 11.2:9, он идеально подходит для просмотра фильмов, сериалов или работы с документами. Частота обновления такая же, как и у внешнего дисплея – от 48 до 120 Гц. Под внутренним экраном установлено ультратонкое стекло толщиной всего 12 нм. С одной стороны, оно делает дисплей более прочным и устойчивым к царапинам. А с другой – улучшает тактильные ощущения при взаимодействии с ним.

Складка посредине экрана все еще заметна, если смотреть под углом. Но по сравнению с Fold 5 она стала менее внятной и почти не ощущается под пальцами. К тому же при просмотре контента ее практически не видно.

За звук в Galaxy Fold 6 отвечают два стереодинамика, расположенные на торцах. Они получили поддержку Dolby Atmos и способны издавать громкий и объемный звук. Для настройки звучания удобен эквалайзер в настройках. Единственный минус – динамики расположены не на торцах рамки, а на самых гранях корпуса. Поэтому их можно случайно заслонять при горизонтальном удержании смартфона.

Производительность

Сердце Galaxy Fold 6 – новейший процессор Snapdragon 8 Gen 3, изготовленный по 4-нм техпроцессу. Это специальная версия чипа с приставкой for Galaxy, которая имеет повышенные частоты ядер и графики. Также смартфон получил 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256/512/1024 ГБ постоянной памяти UFS 4.0.

В синтетических бенчмарках аппарат показывает отличные результаты. В AnTuTu он набирает более 1.3 миллионов баллов, что является одним из лучших показателей на рынке. Высокая производительность ощущается и в реальных сценариях использования – интерфейс летает, программы открываются мгновенно, а при многозадачности нет никаких тормозов или подвисаний.

Единственное, к чему можно придраться – это нагрев корпуса под длительной нагрузкой. При активном использовании или в ресурсоемких играх смартфон ощутимо греется в руках. Если температура чипа достигает 45-46 градусов, включается тротлинг и производительность снижается. Впрочем, в большинстве случаев перегрев не критичен и существенно не влияет на комфорт использования.

За графику отвечает ускоритель Adreno 750. Он позволяет запускать все современные мобильные игры на высоких или максимальных настройках графики. К примеру, в Genshin Impact на высоких настройках смартфон выдает стабильные 50-55 FPS. В Call of Duty Mobile с максимальной графикой удается получить 60 FPS с небольшими просадками.

Программное обеспечение

Galaxy Fold 6 работает на базе новейшей версии фирменной оболочки One UI 6.1, установленной поверх Android 14. Главной особенностью One UI для раскладных смартфонов является режим разделенного экрана (Flex Mode). Благодаря ему приложения могут автоматически адаптироваться при сборке или разложении устройства. Например, в мессенджерах список чатов отображается на верхней половине, а поле ввода – на нижней. Для Galaxy Fold 6 Samsung оптимизировала большинство своих фирменных программ под большой экран. У них появились новые режимы многооконности, возможность открывать несколько окон одновременно, перетаскивать контент между ними. Теперь на главном дисплее можно удобно работать с несколькими приложениями, не переключаясь между ними. Приятным бонусом является поддержка фирменного стилуса S Pen. Теперь им можно не только рисовать или делать заметки, но и удобно управлять интерфейсом. Для S Pen есть ряд эксклюзивных функций, таких как перевод текста "на лету", создание GIF-анимаций, удаленное управление камерой и т.д. Также у One UI 6.1 появился ряд функций на базе ИИ. Среди них – улучшенный ночной режим AlwaysOn Display, который теперь сам подстраивается под освещение, умный виджет Ленты, изучающий привычки пользователя, более точный распознавание объектов в Галерее и другие. Для Galaxy Fold 6 Samsung обещает 7 лет обновлений программного обеспечения – что является топовым показателем.

Камеры

Блок камер Galaxy Fold 6 не претерпел значительных изменений. Это все тот же набор из трех тыловых модулей:

- 50 Мп широкоугольный со стабилизацией

- 12 Мп ультраширокоугольный

- 10 Мп телеобъектив с 3x оптическим зумом

Фронтальные камеры две - 10 Мп в дыре на внешнем экране и 4 Мп подэкранны на внутреннем дисплее.

Качество фото и видео осталось на высоком уровне. Основная камера делает детализированные снимки с правильным цветом. Неплохо фотографирует ночью благодаря ночному режиму. Телеобъектив позволяет приблизить удаленные объекты без потери качества. А ультраширик полезен для пейзажей или фото в помещениях.

Фронтальная камера на внешнем экране снимает качественные селфи, поддерживает портретный режим. А подэкранная камера до сих пор страдает размытием и подойдет разве что для видеозвонков.

Автономность

Galaxy Fold 6 получил аккумулятор емкостью 4700 мАч – это на 300 мАч больше, чем у предшественника. Благодаря большей батарее и оптимизации софта смартфон может проработать до двух дней при умеренном использовании. Если же нагружать его по полной – звонками, играми, съемкой видео – заряда хватит на день.

Полный цикл зарядки занимает чуть больше часа. Для этого имеется поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт. И здесь у Samsung явно устарели представления о "быстрой" зарядке. В то время как китайские производители уже предлагают молниеносные зарядные мощностью 65, 80 или даже 100 Вт, корейцы почему-то упорно держатся за свои 25 Вт. Хотя с таким большим аккумулятором гораздо логичнее было бы поставить хотя бы 45-ваттный блок. Впрочем, есть беспроводная зарядка на 15 Вт и обратная зарядка на 5 Вт для подзарядки аксессуаров.

Еще одним разочарованием является отсутствие комплектного ЗУ. К сожалению, Samsung продолжает тренд по отказу от блоков питания. Поэтому его придется покупать по отдельности, что не очень приятно, учитывая и так высокую цену самого смартфона.

Приятно, что в настройках есть множество опций для экономии заряда. Можно вручную ограничить частоту обновления экрана, выключить Always On Display, перевести процессор в режим энергосбережения. Также есть функция адаптивной зарядки, защищающая батарею от деградации.

Итоги

Samsung Galaxy Fold 6 – эволюционное обновление линейки раскладных флагманов. Он получил более изощренный дизайн, топовый процессор, более удобный внешний экран. Среди преимуществ – отличные дисплеи, универсальность, многозадачность, высококачественные камеры, стереозвук, водостойкость, беспроводная зарядка.

Но есть и минусы: высокая цена, средняя автономность, складка на экране, перегрев под нагрузкой и небольшое количество неоптимизированных для гибкого экрана приложений. Тем не менее, это решается подчас – разработчики потихоньку адаптируют свои приложения, и несовместимых приложений становится меньше.