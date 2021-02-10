Обзор Motorola Edge 50 NEO

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Американский бренд Motorola – это легендарный производитель телефонов и синоним стиля. Компания начала свой путь в сфере мобильных технологий одной из первых и до сих пор держит высокую планку стандартов качества. С мартфоном Моторола это возможность получить наивысшее качество и первыми попробовать новейшие технологии за относительно бюджетную приятную цену.

Если вы рассматриваете для покупки смартфоны до 10 000 грн бренд Motorola предложит вам множество интересных моделей: бюджетные телефоны, мощные процессоры, изогнутые экраны, камеры с разрешением 4К и другие возможности, которые вы даже не могли представить.

Компания Motorola продолжает совершенствовать уникальную линейку Edge изысканными и технологичными решениями. Новая Motorola Edge 50 NEO создана с кожаным бампером, мощным процессором и невероятно ярким экраном.

Дизайн и Эргономика

Габариты смартфона: 71.2x154.1x8,1 мм

Вес: 171 грамм

Цвета: Nautical Blue, Latte, Grisaille, Poinciana

Относительно бюджетный смартфон смотрится невероятно и может конкурировать в дизайне с популярными флагманами. Плоский экран новой модели Edge 50 NEO от Motorola имеет совершенно незаметные рамки.

На гладком стекле Gorilla Glass 3 пальцы не оставляют жирных отпечатков, а также защищают дисплей от царапин, грязи и других повреждений. Корпус Motorola Edge 50 NEO украшен веганской парфюмированной кожей, он невероятно приятен на ощупь и теплый к рукам.

Изысканность тонких плавных линий смартфона подчеркивают необычные уникальные цвета: морской глубокий синий, пастельный сдержанный цвет лат, темный серый и яркий красный. И мы не просто так делаем упор на цветовой гамме, ведь она создана в сотрудничестве с известным брендом Pantone.

Тонкие хромированные кнопки громкости активно выступают из корпуса и находятся в быстром доступе на боковые панели, даже если вы носите чехол. Сканер отпечатков пальцев интегрирован в экран, поэтому для разблокировки не обязательно брать телефон в руки.

Дисплей

Диагональ экрана: 6,4 дюйма

Матрица дисплея: P-OLED

Разрешение: 2760 х 1256

Частота обновления: 120 Гц

Матрица – это основной компонент, определяющий качество изображения. P-OLED матрица, которую использовала Motorola для модели Edge 50 NEO – это уникальная технология, позволившая сделать огромный технологический шаг. Она создана из микроскопических органических светодиодов, каждый из которых самостоятельно излучает свет, так что такая матрица не требует подсветки.

Таким образом, дисплей транслирует идеальный глубокий и насыщенный черный цвет, в темной комнате экран достигает максимально доступных показателей коэффициента контрастности, изображение остается четким, а текст читабельным.

Диагональ экрана стандартная – 6,4 дюйма, однако рамки вокруг него настолько тоненькие, что вы их даже не заметите. Просмотр видео с Motorola Edge 50 NEO это непревзойденный опыт:

плоский экран не отражается при ярком освещении и в солнечный день;

при просмотре видео телефон не реагирует на случайные прикосновения;

качественное изображение с соотношением пикселей 2670х1220 на уменьшенном экране выглядит однородным и насыщенным цветом;

частота обновления экрана 120 Гц позволяет смотреть насыщенные спецэффектами фильмы и играть в современные динамические игры, не утомляя глаз, ведь графика воспроизводится с максимальной плавностью.

Технология Always-on Display транслирует нужную информацию даже при заблокированном экране. Кроме того, она помогает дольше сохранять заряд аккумулятора в режиме ожидания и во время работы.

Производительность и Железо

Процессор: MediaTek Dimensity 7300

Оперативная память: 8 Гб

Внутренняя память: 256 Гб

Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 7300 отлично показал себя как во время бенчмарков, так и уже во время использования, собрав множество положительных отзывов. Игровой мир современных игр имеет множество ярких деталей, активный геймплей и насыщенную графику. Имеющийся процессор тянет любые игры, он обеспечивает корректную и плавную работу без зависания.

Восемь гигабайт внутренней памяти позволяют сохранить информацию о неактивных приложениях и при этом быстро обрабатывать ваши запросы. В телефоне нет дополнительных слотов для карт памяти, поэтому продумайте заранее хватит ли вам 256 Гб.

Это стандартный показатель для большинства смартфонов сегодня, обычно этого достаточно для записи и хранения 140 тысяч часов видео в 4К.

Камера

Основная камера: основной объектив 50 Мп, сверхширокоугольный – 13 Мп и 10 Мп объектив с возможностью макросъемки

Фронтальная камера: 32 Мп

Разрешение видеосъемки: 4К

Основная камера Motorola Edge 50 NEO записывает видео с разрешением 4К, а звук пишется в режиме стерео. Стереозвук кардинально изменяет восприятие видео, ведь звук перемещается по пространству изображения в зависимости от объекта его трансляции.

Для начинающих блоггеров это просто находка, ведь с минимальным бюджетом вы получаете максимальное качество видеоконтента для социальных сетей. Что касается фотографий, камера показывает четкое читабельное изображение даже при тридцатикратном приближении.

Дополнительно камера имеет широкоугольный режим, который захватывает больше света и пространства, создавая воздушные легкие и динамические снимки. Фото с Motorola имеют свой уникальный стиль, который вы не спутаете с другими смартфонами: высокая контрастность и глубокие тени при автоматической обработке.

Во время портретной съемки объектив размывает фон и создает четкий фокус на лице, фотография воспринимается чистой и без лишних деталей.

Программное обеспечение и интерфейс

Операционная система: Android 14

Motorola Edge 50 NEO это первый смартфон бренда, для которого компания гарантирует пять лет поддержки программного обеспечения и обновления системы безопасности и защиты личных данных. Оболочка Моторола My UX без bloatware, то есть она не имеет лишних перед установленными программами, которыми большинство просто не пользуются.

Однако бренд предлагает много полезных фишек, например Moto Gestures - вызов различных виджетов или камеры с помощью жестов. Android славится множеством возможностей для персонализации пользовательского интерфейса, а телефоны Motorola имеют уникальное личное приложение Moto для индивидуальных настроек.

Автономность

Емкость аккумулятора: 4310 мА*ч

Motorola Edge 50 NEO это самый надежный телефон, который вы можете купить на рынке сегодня, он будет точно держать заряд в течение целого дня, особенно в режиме энергосбережения. С новым смартфоном вы сможете играть в видеоигры в течение десяти часов напролет, а листать социальные сети или читать электронную книгу более восемнадцати часов.

Однако аккумулятор – это лишь часть успеха новинки, главное ее преимущество – скоростная и беспроводная зарядка. Скоростная зарядка на 68 Вт позволяет в течение 30 минут зарядить аккумулятор на 87%. В свою очередь беспроводная зарядка имеет 15 Вт, однако это очень удобно. Блок зарядки вы не найдете в комплекте, однако в коробке есть оригинальный кабель Type-C.

Дополнительные функции

Стандарт защиты: IP68

Большинство смартфонов имеют низкую степень защиты от влаги и пыли, однако Motorola Edge 50 NEO не просто защищена от влаги и пыли, она является водонепроницаемой, ее можно держать под водой 30 минут на глубине 1,5 метра. Да и это еще не все, телефон имеет защиту от перепадов температур по военному стандарту и выдерживает диапазон от -20 до 60 градусов.

Телефон Motorola Edge 50 NEO имеет стереодинамики. Мы уже говорили о преимуществах стереозвука, создающего эффект погружения. Вы чувствуете себя в центре событий, ведь объемный звук транслируется из разных частей картинки и двигается вокруг вас.

Конструкция корпуса и расположение компонентов на нем не позволяют перекрывать воспроизведение аудио, даже если вы держите смартфон в руках. Стереодинамики качественно воспроизводят чистые низкие ноты, сбалансированные средние частоты и мощные глубокие басы.

В качестве бонуса телефон дает возможность использовать две разных Sim-карты - одну физическую и одну виртуальную, а также поддерживает различные стандарты связи, в частности 5G и LTE.

Сравнение с конкурентами

Если говорить об изысканном дизайне и внимании к деталям Motorola Edge 50 NEO нет конкурентов. С точки зрения технологических возможностей и функционала можно выделить Google Pixel 8, именно с ним пользователи чаще сравнивают новинку Motorola, поэтому давайте узнаем, какие характеристики подталкивают людей сделать выбор.

*жирным шрифтом выделены лучшие показатели среди предложенных вариантов

Показатель Motorola Edge 50 Neo Google Pixel 8 Дизайн Парфюмерная экокожа Уникальные цвета Стекло дисплея - Gorilla Glass 3 Алюминиевая рамка для блока камер Стандартные цвета корпуса Стекло дисплея - Gorilla Glass Victus Тип дисплея P-OLED OLED Диагональ экрана 6.4” 6.1” Разрешение 2670х1220 2400х1080 Процессор MediaTek Dimensity 7300 Google Tensor G3 Внутренняя память 8 Гб 8 Гб Оперативная память 256 Гб 128 Гб Основная камера 32 Мп 13 Мп Фронтальная камера Блок из трех камер: основной объектив:50 Мп сверхшироугольный: 13 Мп макрообъектив: 10 Мп Две камеры: основной объектив: 64 Мп широкоугольный объектив: 10 Мп Качество видеосъемки 4K (3840x2160) 4K (3840x2160) Звук Стереодинамики Стереодинамики Защита от влаги и пыли IP 68 Его можно держать под водой 30 минут на глубине 1,5 метра. IP 68 Его можно держать под водой 30 минут на глубине 1,5 метра. Операционная система Android 14 Android 14 NFC чип есть есть Аккумулятор 4310 мА*ч поддержка скоростной зарядки возможность беспроводной зарядки 4575 мА*ч поддержка скоростной зарядки возможность беспроводной зарядки﻿ Комплектация Смартфон инструмент для извлечения SIM-карты USB-кабель инструкция гарантийный талон Смартфон инструмент для извлечения SIM-карты USB-кабель инструкция гарантийный талон

Вывод

По соотношению цены и качества Motorola Edge 50 NEO превосходит самые смелые надежды. Уже во время распаковки смартфона он поражает невероятным ароматом духов, хранящимся на задней панели из веганской кожи.

В общем для тех, кто предпочитает уникальные статусные вещи новинка от Моторола это идеальный смартфон, он очень приятен на ощупь, имеет изящный дизайн и цвета, которые вы не найдете у других производителей. Основные преимущества модели:

мощный процессор MediaTek Dimensity 7300;

поддержка скоростной и беспроводной зарядки;

профессиональный блок из трех объективов со стабилизацией и возможностью видеосъемки в 4К;

стереодинамики и стереозвук;

пять лет поддержки обновлений программного обеспечения;

защита от воды, грязи и перепадов температуры.

К минусам можно отнести: