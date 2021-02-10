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Привет, друзья. Сегодня у нас на обзоре очередной смартфон любимого бренда. Устройства этой фирмы уже становятся народными хитами и даже отодвигают Xiaomi и Relme на дальний план. Прямо сейчас обсудим, почему стоит купить Motorola Moto Edge 50 – недавнюю новинку из среднего класса.

Аппарат предлагает несколько новых фишек, ранее не встречавшихся в этом ценовом сегменте. Например, влагозащита IP68 и военный стандарт MIL-STD-810H. Смартфоны Motorola чаще всего получают от нас положительные оценки. Так что не будем затягивать и приступим к знакомству с новинкой.

Motorola Moto Edge 50 – новый среднебюджетный хит. Это лучше Xiaomi и Realme!﻿

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, размеры, материалы корпуса

Экран

Процессор и память

Операционная система и ИИ

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: P-OLED Диагональ экрана: 6.7″ Разрешение экрана: 1220 x 2712 пикселей Другие параметры экрана: Плотность пикселей – 446 ppi, частота обновления – 120 Гц, поддержка HDR10+, пиковая яркость – 1200 нит Материалы корпуса: Задняя крышка из экокожи или экозамши, алюминиевые грани Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут), стандарт MIL-STD-810H, защитное стекло Corning Gorilla Glass 5 Габариты: 160.8 x 72.4 x 7.8 мм, вес 180 г Цвета: Koala Gray, Jungle Green, Peach Fuzz Процессор: 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE Количество ядр: Одно ядро Cortex-A710 с тактовой частотой 2.5 ГГц + три ядра Cortex-A710 с частотой 2.36 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с частотой 1.8 ГГц Графический чип: Adreno 644 Операционная система: Android 14 Варианты памяти: 8/256, 12/512 ГБ Основная камера: Основная камера: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/1.56», размер пикселя 1.0µm, разнонаправленный PDAF, оптическая стабилизация; Телефото: разрешение 10 Мп, диафрагма f2.0, сенсор 73 мм, размер пикселя 1.0µm, PDAF, оптическая стабилизация, 3-кратный оптический зум; Сверхширокоугольный объектив: разрешение 13 Мп, диафрагма f/2.2, сенсор 13 мм, размер пикселя 1.12µm, угол обзора 120˚, PDAF Запись видео в 4K с 30fps Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.4, размер пикселя 0.7µm Запись видео в 4K@30fps Коммуникации: Сеть 5G, Wi-Fi 6е, Bluetooth 5.2, навигационные службы GPS, GLONASS, GALILEO Звук: Стерео Емкость аккумулятора: 5000 мАч Зарядка: Проводная 68 Вт, беспроводная 15 Вт Цена: От 16 000 грн (8/256)

Признайтесь, друзья, что Motorola Moto Edge 50 вас приятно удивил. От среднебюджетника точно не ожидаешь полноценной влагозащиты, соответствия стандарту MIL-STD-810H, телефотообъектива и поддержки беспроводной зарядки.

Здесь есть почти все флагманские фишки, а цена на минуточку находится в пределах 20 тысяч грн. Немного смущает Snapdragon 7 Gen 1 AE. Он был представлен еще в 2022 году, и на сегодняшний день есть более мощные решения. Но, может быть, это не станет проблемой. Узнаем прямо сейчас.

Комплектация

Первое, о чем поговорим – комплект поставки Motorola Moto Edge 50. Телефон приходит в небольшой минималистичной коробке, выполненной из экокартона. Бренд подчеркивает свою заботу об окружающей среде. Возможно, с этим связано отсутствие блока питания.

Мы привыкли, что смартфоны Мото всегда получают полноценную комплектацию, но не в этом случае. Зато пластиковый чехол положили. На ощупь качество неплохое, цвет в тон девайса. Упаковка ароматизирована, в воздухе возникает очень приятный аромат духов.

Дизайн, размеры, материалы корпуса

Motorola Moto Edge 50 сохраняет фирменные черты линейки. Это компактный смартфон с изогнутым дисплеем, который удобно лежит в руке и не чувствуется громоздким.

Грани выполнены из алюминия, и это немаловажный момент. Многие недорогие телефоны все еще получают пластиковый каркас. Отделка задней крышки Moto Edge 50 заслуживает отдельного внимания. Здесь у нас не просто стекло или пластик, а приятное и мягкое покрытие из экокожи и экозамши (в зависимости от цветового варианта).

Тактильные ощущения на высоте, корпус не ускользает и не собирает следы от пальцев. Но, чтобы материал не запачкался и не потерял первоначальный вид, рекомендуем носить девайс в чехле.

Найти Motorola Moto Edge 50 можно в трех интересных и универсальных цветах – Koala Gray, Jungle Green и Peach Fuzz. В первой расцветке используется веганская замша, в двух других – экокожа.

Лично мне нравится цвет Peach Fuzz – нежный и изящный, подчеркивающий преимущества элегантного дизайна Moto Edge 50. Но это, конечно, дело вкуса.

Размеры блока камер немаленькие, там разместилось три модуля и вспышка. Но исполнено все аккуратно. Огромное преимущество – полноценная влагозащита IP68.

Есть даже стандарт прочности MIL-STD-810H. Вот только компания прямо на официальном сайте заявляет, что не несет никакой ответственности за возможные последствия.

Несмотря на влагозащиту и устойчивость к механическим повреждениям, габариты у Motorola Moto Edge 50 стандартны. Это 160.8 x 72.4 x 7.8 мм с весом 180 г. Оптический сканер отпечатков пальцев находится под экраном. Стереозвук и вибромотор просто хороши, ничего особенного.

Есть технология eSIM. Можно установить одну физическую nano-SIM и включить виртуальную.

Краткие итоги дизайна Motorola Moto Edge 50. Телефон точно не выглядит дешево. Он позаимствовал все крутые фишки от настоящих флагманов: влагозащиту и стандарт ударопрочности, экокожа или экозамша, изогнутый дисплей. Производитель сделал все на самом высоком уровне.

Экран

Переходим к дисплею Motorola Moto Edge 50. Установлена матрица P-OLED с высоким разрешением 1220 x 2712 пикселей (1.5K). Максимальная частота обновления – 120 Гц, в некоторых сценариях снижается до 60 Гц.

Пиковая яркость экрана Moto Edge 50 достигает 1600 нит, а стандартная находится на уровне около 1000 нит. Здесь нет каких-то преувеличенных цифр, и указанных параметров с головой хватает для использования на солнце.

В настройках Motorola Moto Edge 50 можно выбрать цветопередачу экрана: есть яркие, естественные и насыщенные цвета. Лучшее впечатление производит именно естественная цветопередача. Заявлен режим HDR10+, а вот о Dolby Vision производитель умолчал.

Предлагаем ознакомиться с уровнем ШИМа:

100% – 7%

75% – 7%

50% – 8%

35% – 9%

25% – 11%

15% – 12%

0% – 13%.

Если к чему-то и можно придраться, так это к устаревшему защитному стеклу на дисплее. Согласитесь, что Gorilla Glass 5 смотрится уже как-то несерьезно и не может обеспечить такую же ударопрочность, как Gorilla Victus.

Дисплей Motorola Moto Edge 50 отличный по всем параметрам. За исключением, пожалуй, защитного стекла и скругленных граней. Но для большинства пользователей это не станет проблемой.

Процессор и память

Производительность – не самая сильная сторона Moto Edge 50. Это стало понятно еще в начале обзора. В принципе, все логично: разработчики вложились в дизайн, экран и камеры, а вот мощностью пожертвовали. Так ли все плохо на самом деле?

На борту новинки установлен чип Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE, выполненный по 4-нанометровому техпроцессу. Он несколько производительнее по сравнению со Snapdragon 778G. Для среднебюджетного сегмента – это хорошее решение, вот только смотрится слабо на фоне конкурентов.

Например, можно купить Poco F6 с железом Snapdragon 8s Gen 3, или вообще Poco F6 Pro с топовым Snapdragon 8 Gen 2. Но там нет полноценной защиты и телевика. Поэтому выбирать приоритетные характеристики все равно придется.

Motorola Moto Edge 50 – это история не об играх. Если вам нужна мощная рабочая лошадка, на которой будут без проблем идти все ресурсоемкие игрушки на ультравысоких настройках – смотрите мимо этого аппарата.

А вот для повседневного использования и менее требовательных игр наш сегодняшний герой отлично подходит. Троттлинг присутствует: падение производительности в стресс-тесте составило около 40%.

Motorola Moto Edge 50 получает у AnTuTu 700 000 баллов. Неплохой показатель, но видели и получше. В одноядерном тесте Geekbench 6 набирает примерно 950 баллов, в многоядерном – 2700.

По желанию даже можно поиграть в Honkai: Star Rail на средних настройках графики с 45-50 кадрами в секунду. В Genshin Impact играть удобнее.

Moto Edge 50 представлен в двух вариантах памяти – 8/256 и 12/512 ГБ. Советуем сразу покупать топовую модификацию, но и базовой будет достаточно для комфортного использования.

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Операционная система и ИИ

Плавно переходим к вопросу о программном обеспечении. Motorola Moto Edge 50 из коробки работает на Android 14 с интерфейсом Hello UI. О преимуществах этой прошивки мы уже не раз рассказывали. Это почти чистый Андроид без лишних функций, но с небольшими фирменными возможностями.

А что с искусственным интеллектом, спросите вы. Ведь сейчас эта тема на пике популярности. Motorola пока не торопится добавлять собственные настройки AI. Из полезного – только генерация обоев.

Обещают пять лет обновлений. Скорее всего, Moto Edge 50 получит еще пять новых версий "зеленого робота".

Камеры

Motorola Moto Edge 50 стал обладателем великолепной основной камеры. Главное преимущество по сравнению с конкурентами – полноценный телефотообъектив с 3-кратным оптическим зумом. Например, в OnePlus Nord 4 он отсутствует.

Мы сделали небольшое сравнение с iPhone 15 Pro . Конечно, это не равноценная битва. Айфон в большинстве случаев фотографирует лучше, но и стоит гораздо дороже. Мото справляется совершенно нормально.

Главный модуль Moto Edge 50 с разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией. Снимки хорошего качества: яркие, с широким динамическим диапазоном и хорошей детализацией. Следует отметить, что преобладают холодные цвета.

Теперь посмотрите на ночную фотосъемку.

Портретный режим вполне хороший. Точно передается оттенок кожи, динамический диапазон в норме, приемлемая детализация. Конечно, не уровень ТОП флагманов, но пользоваться можно.

Второй сенсор у Moto Edge 50 – это 10-кратный телевик с 3-кратным оптическим зумом. Для своего ценового сегмента показывает очень хорошие результаты. Фото четкие и качественные, с проработкой мелких деталей.

Ультраширик разрешением 13 Мп каких-либо увлечений не вызывает. По краям есть небольшая смазанность. В некоторых сценах хотелось бы больше детализации. Но результаты нельзя назвать плохими.

Заявлено улучшение с помощью искусственного интеллекта. По сути это обычная автокоррекция, которая делает фотографии более насыщенными и яркими. Все изображения были прикреплены.

А вот и примеры макроснимков.

Запись видео на главную камеру Motorola Moto Edge 50 в 4K@30fps. На этом тоже сэкономили. Требовать 8K от среднебюджетника – уже моветон, а вот 60 кадров в секунду могли бы спокойно прибавить.

Фронтальная камера на 32 Мп, с записью видео тоже у 4K@30fps. Здесь все отлично, претензий нет.

Автономность

Батарея Motorola Moto Edge 50 с емкостью 5000 мАч. Здесь все привычно. Можно рассчитывать на день активного использования без подзарядок, как и у большинства среднебюджетников. Это около 7 часов работы экрана.

Проводная зарядка Moto Edge 50 мощностью 68 Вт, но для этого требуется соответствующее зарядное устройство. Тогда батарея подпитается до 60% за 30 минут, а на полный процесс уйдет час.

Наш красавец даже получил беспроводную зарядку. В бюджетном сегменте это прямо круто. Конечно, мощность небольшая – всего 15 Вт.

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Цена и выводы

Вот мы и добрались до финала обзора Motorola Moto Edge 50. Сначала озвучим стоимость и подведем итоги. Следует отметить, что телефоны бренда официально продаются внутри нашей страны. Это глобальные версии с гарантией, а не просто китайские перепрошенные аппараты.

Итак, в Украине Moto Edge 50 на 12/512 ГБ стоит 19999 грн. Согласитесь, что это дорого. Но не торопитесь огорчаться. В нашем интернет магазине мы предлагаем этот же девайс за 18 265 грн.

Если вы хотите сэкономить, можете подождать версию на 8/256 ГБ с приблизительным прайсом 16 000 грн. Ссылку на магазин вы найдете в начале статьи.

Теперь что касается актуальности Motorola Moto Edge 50. Есть ли смысл вообще его покупать, ведь железо далеко не самое лучшее? Смотрите, если вам прежде всего важен мощный чип – проходите мимо этого смартфона. Купите, например, Poco F6 Pro и забудьте о любых проблемах с производительностью.

Но ведь мобильное устройство – это не только мощный чипсет. Остальные параметры тоже крайне важны при ежедневном использовании. И вот с этим у Moto Edge 50 все отлично.

Дорогие материалы корпуса, стильный дизайн, эргономика, поддержка eSIM, влагозащита, военный стандарт, крутые камеры, беспроводная зарядка – таких фишек вы не найдете у 70% среднебюджетников. А у Мото они есть, и это весомый аргумент, чтобы склонить чашу весов в его пользу.

Оставляйте в комментариях свое мнение по поводу Motorola Moto Edge 50 и обязательно посмотрите видеообзор. До встречи!

Плюсы:

Привлекательный дизайн;

эргономика и компактность;

покрытие из экокожи или экозамши;

влагозащита IP68;

громкий и качественный стереозвук;

военный стандарт MIL-STD-810H;

поддержка eSIM;

P-OLED экран разрешением 1.5K;

низкие показатели ШИМа;

фирменный интерфейс Hello UI;

5 лет обновлений Android;

отличный набор задних камер;

хорошая фронтальная камера;

нормальная автономность;

есть беспроводная зарядка.

Минусы:

Блок питания не уходит в комплекте;

скругленные грани понравятся не всем;

нет частоты обновления экрана 144 Гц;

устаревшее защитное стекло Corning Gorilla Glass 5;

средний процессор Snapdragon 7 Gen 1 AE;

медленный стандарт памяти UFS 2.2.