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Nothing Phone (2) появился на свет через год после первого телефона Nothing , и это действительно подтверждение слов, что новое лучше старого, ведь по сравнению с предшественником в нем лучше всего – улучшенный экран, флагманское оборудование, лучшие камеры и более быстрая зарядка .

Не забываем и о Glyph UI, который предлагает здесь несколько новых интересных функций.

Но так ли однозначно? Достоин ли он всех приписавших ему лавров? Предлагаю вместе это узнать. Итак, мы начинаем!

Так действительно ли не такой страшный волк, как его рисуют?

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн

Дисплей

Звук

Программное обеспечение

Производительность

Камера

Аккумулятор

Цена и выводы

Видеообзор

Технические характеристики

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Для начала «сухие» факты, то есть, краткое изложение технических характеристик, которое мы для удобства изобразили в виде таблицы.





Параметр Nothing Phone 2 Матрица: LTPO OLED Диагональ экрана: 6.7 дюйма, 108.0см 2 Соотношение площади экрана к корпусу ≈ 87.2% Разрешение экрана: 1080 x 2412 пикселей Другие параметры дисплея: Частота развертки – 120 Гц, пиковая яркость – 1600 нит, плотность пикселей – 394 ppi Операционная система: Android 13, Nothing OS 2 Процессор: 4-нанометровый Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 Количество ядер: Одно ядро Cortex-X2 с тактовой частотой 3.0 ГГц + три ядра Cortex-A710 с тактовой частотой 2.5 ГГц + четыре ядра Cortex-A510 с тактовой частотой 1.80 ГГц Графический ускоритель: Adreno 730 Варианты памяти: 8/128Гб, 12/256 Гб, 12/512 Гб Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.9, сенсор 24mm, размер матрицы 1/1.56", размер пикселя 1.0µm, PDAF (фазовый автофокус), OIS (стабилизация изображения) Сверхшироугольный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 114˚, размер матрицы 1/2.76", размер пикселя 0.64µm, AF Запись видео 4K@30/60fps, 1080@30/60fps, Стабилизация изображения gyro-EIS, live HDR, OIS Фронтальная камера: Разрешение 32 Мп, диафрагма f/2.5, размер матрицы 1/2.74", размер пикселя 0.8µm Запись видео 1080p@30fps Коммуникации: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, Bluetooth 5.3, NFC, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC, USB Type-C 2.0, OTG, Звук: Стерео Аккумулятор: 4700 мАч, несъемный Мощность зарядки: 45 Вт Беспроводная зарядка: Да, 15 Вт Размеры: 162.1 x 76.4 x 8.6 мм Вес: 201.2 г Материалы корпуса: Алюминиевый каркас, стеклянная задняя крышка Цвета: Белый и темно-серый Тесты производительности: AnTuTu: 895434(v9), 972126(v10)

GeekBench: 3957 (v5.5), 4219 (v6.0)

GFXBench: 60fps (ES 3.1 onscreen) Цена: От $689.71

nothing phone 2





Комплектация

Так же как и предшественник – « двойка » поставляется в упаковке из экологически чистой бумаги, что безусловно является некой «фишкой» компании.

А что же ждет нас внутри? Сам телефон с предварительно нанесенным защитным экраном; кабель USB-C; и штифт для извлечения SIM-карты. А что нас действительно удивило, так это защитная пленка, а точнее ее наличие, поскольку на этом плюсы этой «защиты» заканчиваются, и так или иначе нужно будет покупать другую. И сразу ГРОМНЫЙ минус – отсутствие зарядного устройства.

Несмотря на все эти плюсы за экологичность и дизайн коробки, отсутствие зарядного устройства это не перекрывает, поэтому наша оценка хорошо, но можно было бы лучше.

Дизайн

Nothing Phone (2) очень похож на Nothing Phone (1) , это, можно сказать, брат-близнец, что внешне очень на вас похож, а внутри вы совсем разные. Вот об этом и поговорим:

Во-первых, преемник больше предшественника из-за немного большего дисплея. Также есть слегка изогнутое стекло, которое делает новичка более естественным и удобным в руке.﻿Стекло экрана полностью плоское и изготовлено компанией Corning.

Задняя панель выполнена из стекла Gorilla Glass. Стекло загнуто в раму со всех сторон. Рама изготовлена из алюминия и имеет приятное матовое покрытие. Он также стройнее прошлогоднего, будто весь год в спортзал ходил.

Nothing Phone (2) имеет класс защиты от пыли и брызг IP54. Так что хоть контакт с водой он выдержит, но мы не рекомендуем вам с ним нырять.

6,7-дюймовый LTPO OLED стал на 0.15 дюмов больше и занимает большую часть передней панели чем у предшественника, а также получил значительно более высокую яркость.

Над экраном расположена решетка динамика, также выполняющая функцию стереодинамика.

Задняя панель слегка изогнута. Две 50-мегапиксельные камеры имеют металлические кольца, выступающие вокруг них.

Также здесь встречает сюрприз - маленький красный светодиод, который может быть активным во время съемки видео (его можно включить/выключить в настройках камеры).

Регулировка громкости расположена справа, равно как и кнопка включения и блокировки.

В нижней части телефона можно увидеть лоток для SIM-карты, основной микрофон, порт USB-C и основной мультимедийный динамик.

Телефон Nothing Phone (2) имеет размеры 162,1 x 76,4 x 8,6 мм и весит 201 грамм, то есть он на 3 мм выше, на немного толще и на 8 грамм тяжелее предка .

Новая изогнутая форма задней панели сделала телефон более естественным в использовании, а улучшенная защита от брызг – это, безусловно, то, что мы ценим. В общем, у нас только положительные впечатления от времени, проведенного с Nothing Phone (2).

nothing phone 2

Дисплей

Несмотря на то, что дисплей был обновлен и увеличен до 6,7 дюйма, разрешение осталось почти без изменений – 1080x2412 пикселей. Учитывая, что даже среднебюджетные смартфоны уже имеют 1.5К дисплеи, это выглядит чуть ли не по флагмански. Однако есть один важный нюанс – динамическая частота обновления благодаря панели LTPO. Это позволяет экономить заряд батареи и является признаком дорогого экрана.

Этот 6,7-дюймовый дисплей OLED поддерживает частоту обновления от 1 до 120 Гц, 10-битную глубину цвета и HDR10+. Он также имеет хоть и не рекордное, но очень неплохое максимальное качество с пиковым значением в 1600 нит.

В настройках дисплея можно выбрать между режимами ярких и естественных цветов, и 3 варианта частоты обновления – динамическая, стандартная и высокая.

Nothing Phone (2) распознается как смартфон с поддержкой HDR10 и HDR10+ программами сканирования аппаратного обеспечения, но ни YouTube, ни Netflix не распознали его как таковой. Максимальная доступная опция для всех поточных платформ была разрешением 1080p (Widevine L1), но без HDR. Остается надеяться, что эту возможность мы получим с обновлениями. Еще следует отметить, что у «двойки» абсолютно нет проблем с ШИМ.

Итак, суммируя можем сказать, что хоть это и достаточно качественный дисплей, однако это не уровень топ флагманов, и за эти деньги можно найти лучше.

Звук

Телефон Nothing Phone (2) имеет гибридный стереодинамик: разговорный помогает в воспроизведении мультимедиа, но он ощутимо тише и не имеет низких частот. Второй, более громкий и с большим басом, расположен традиционно снизу у порта USB.

Несмотря на так называемую "полуторную" схему реализации, в целом звук достаточно сбалансирован и насыщен, поэтому у нас нет претензий к настройке и его балансу. Качество наравне с лучшими флагманами на рынке постарались на славу.

Динамики Nothing Phone(2) получили очень хорошую оценку за громкость, и мы можем подтвердить, что они действительно звучат довольно неплохо в реальной жизни. Качество звука хорошее – есть немного баса, качественный вокал и высокие частоты. Бывают смартфоны получше, но этим вы точно будете довольны.

Программное обеспечение

Nothing Phone (2) работает на ОС Nothing OS 2.0, это модифицированная версия «стандартной» Android 13. Нам обещают 3 года обновлений Android и 4 года патчей безопасности каждые 2 месяца.

В пользовании наш подопечный очень похож на Google Pixel . Большинство интерфейса, такие как панель запуска, программа «Настройки» и большинство предустановленных программ, идентичны тем, что вы найдете на смартфонах Google .

Nothing OS 2.0 содержит ряд пользовательских виджетов – часы, погода, быстрые настройки, календарь, виджет Nothing X. Они, безусловно, являются отличным дополнением и уникальной чертой смартфонов компании.

Панель запуска также поддерживает большие папки и большие значки, такого мы еще нигде не видели.

Доступен Always-on Display, и он работает так же как у Apple – он затемняет обои и оставляет видимыми монохромные часы и виджеты на экране блокировки.

Также в телефоне есть прикольная фишка для владельцев Tesla. В разделе экспериментальных функций есть опция Connect to Tesla, которая, как предполагается, позволит вам управлять некоторыми функциями вашего автомобиля Tesla непосредственно с телефона, не требуя приложения Tesla.

А в Experimental вы найдете расширенную информацию о поддержке AirPods по настройкам аккумулятора. Существует также Enhanced Touch Response, который улучшит скорость реакции на ощупь в некоторых играх. И функция Glyph progress, с помощью которой можно отслеживать прогресс своего Uber на задней панели телефона.

Также можно настроить как угодно режимы «Не беспокоить» и «Переход ко сну».

Присутствует здесь и монохромный пользовательский интерфейс. Однако он является опцией отображения, и не влияет на пользовательский интерфейс, так что если вы сделаете снимок экрана или изображения, оно все равно будет цветным.

Также есть игровой режим, но менее продуманный, чем на других телефонах. Вы должны добавить игры, чтобы этот режим включился вручную, и когда это произойдет, он может просто включить режим «Не беспокоить» и включить предотвращение ошибочных касаний по краям экрана.

Есть две новые функции для игрового режима в рамках Nothing OS 2.0 – Game Color Plus (улучшенная цветопередача) и Game Dashboard.

Приложение Nothing X будет работать с наушниками Nothing. Он поддерживает Ear(1) , Ear(Stick) и Ear(2) .

Наиболее нестандартным аспектом ОС Nothing является включение интерфейса глифов, управляющего светодиодами на задней панели телефона. Эта функция необязательна, поэтому вы можете просто отключить ее, если она вам препятствует. Вы также можете регулировать яркость светодиодов

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У телефона есть десять специальных мелодий для звонков и десять звуков уведомлений. Каждый из них имеет предварительно запрограммированный шаблон, воспроизводимый на светодиодах каждый раз, когда они воспроизводятся.

Вы можете добавить собственные мелодии звонка на телефон, и он попытается сопоставить их с разными источниками света. Вы также можете создать мелодию вызова с помощью встроенного композитора.

С точки зрения стабильности, Nothing Phone (2) вел себя удивительно хорошо. А весь интерфейс невероятно быстрый и плавный, что делало пользование этим гаджетом удобным и приятным.

nothing phone 2

Производительность

Nothing Phone (2) приносит то, чего многие поклонники Phone (1) желали в прошлом году – флагманский чипсет. Это Snapdragon 8+ Gen 1, а это второй самый лучший SoC на рынке сегодня. Однако его реализация не была сделана качественно и в итоге он не подбирает 20-30% своего потенциала.

К сожалению, «ложкой дегтя» является то, что в более требовательных играх нашим постоянным спутником будет «микрофриз».

Чипсет по-прежнему базируется на 4-нм производственном узле TSMC и полагается на графический процессор Adreno 730 для интенсивных графических задач.

Nothing Phone (2) доступен в трех конфигурациях памяти – 8 ГБ RAM + 128 ГБ памяти, 12 ГБ RAM + 256 ГБ памяти (наша) и 12 ГБ RAM + 512 ГБ памяти.

А вот результаты нескольких стресс-тестов. CPU Throttle дал 70% стабильности, что для флагманского чипсета с пассивным охлаждением на высоте и совсем неплохо.

Стресс-тест GPU дал нам 55%, что соответствует большинству флагманских чипсетов, использующих пассивные системы охлаждения.

Еще одним минусом является то, что Nothing Phone (2) заметно нагревается при работе на максимальной производительности.

Итак, хоть в этот телефон и вложили классный чипсет, однако качество его реализации здесь не является высоким, что в итоге не позволяет нам наслаждаться им на 100%.

Камера

Nothing Phone (2) имеет две 50-мегапиксельные камеры на задней панели – широкоугольную основную и сверхширокоугольную дополнительную с возможностями макросъемки. Есть всевозможные подсветки, которые помогут вам в темноте, индикатор видеосъемки и три микрофона.

Основная камера телефона Nothing Phone (2) использует сенсор Sony IMX890 1/1.56 на 50 МП (Nord 3).

Сверхширокоугольная камера использует 50-мегапиксельный датчик Samsung JN1 с цветом Tetracell. Она поддерживает PDAF и может фокусироваться на расстоянии 4 см – это означает, что доступен специальный режим макросъемки.

Для сравнения мы возьмем в соперники Xiaomi 13 . И стоит сказать что фото сделанные в нормальном режиме лучшие в « Тринадцатке ».

Чего не скажешь о портретном режиме.

Обе камеры поддерживают автоматический ночной режим. Этот режим также может работать с видео, но только для основной камеры и снижает разрешение до 1080p со скоростью 30 кадров в секунду.

Фронтальная камера – это 32-мегапиксельный датчик Sony IMX 615 или 32-мегапиксельный сенсор Samsung S5KJD1. Фокус фиксированный. Датчик имеет цветной фильтр Quad-Bayer. Здесь тоже в другом углу нашего условного ринга уже знаком нам Xiaomi 13 .

Видео можно снимать в 4К 30 или 60 кадрах в секунду.

Вы можете использовать либо светодиодную вспышку, либо светодиоды Glyph в разных случаях, например, для съемки видео, портретов, фотографий.

Итак, несмотря на интересные моменты как, например, макросъемка или использование светодиодов Glyph вместо светодиодной вспышки это в любом случае не камерафон и качество съемки здесь не на самом высоком уровне.

Аккумулятор

Nothing Phone 2 имеет несколько больший аккумулятор, чем предшественник – 4700 мАч против 4500 мАч.

Всего в режиме ожидания он у нас «прожил» 103 часа, больше чем день во время звонков, почти 18 часов во время просмотра веб-страницы и более 23 часов во время воспроизведения видео.

Энергопотребление в режиме ожидания было средним – падение на 1% каждые 3 часа или около того.

Обновление получила и быстрая проводная зарядка – 45 Вт по сравнению с 33 Вт у единицы. Вы можете использовать любое зарядное устройство с портом USB-C, так как мы уже упоминали в комплекте его нет.

Пять минут зарядки пополнили 11% разряженного аккумулятора телефона, в то время как 15 минут дали нам 32% заряда. Мы зафиксировали 58% заряда на отметке 30 минут. Полная зарядка длилась 64 минуты.

Наш сегодняшний пациент также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 15 Вт.

Если в большинстве сегодняшних номинаций у нас были вопросы к сегодняшнему «гостю», то здесь все классно от начала и до конца.

Цена и выводы

Данная модель стартует с отметки в 689 евро.

The Nothing Phone (2) является отличным продолжением и обольстительным предложением на достаточно перенасыщенном рынке, особенно в районе 600 евро. В телефоне есть то, чего нет ни в одном другом телефоне, кроме Phone (1) , и это Glyph UI.

"Двойка" имеет большой и яркий LTPO OLED-дисплей. А флагманский чипсет Snapdragon 8+ Gen 1 сделает работу с телефоном легкой и приятной.

Кроме того, улучшен срок службы батареи. Более богатый звук из стереодинамиков. И лучшее качество фотографий и видео по всем направлениям. Не забывайте более быструю зарядку 45 Вт.

Теперь до минусов. Во-первых, он не поддерживает игры с высокой частотой кадров, что немного разочаровывает, учитывая мощную аппаратную платформу; все еще не является водостойким, несмотря на более высокий уровень защиты от проникновения; Glyph – как преимущество, так и минус, потому что вы либо любите его и используете, либо нет, и тогда этот телефон теряет свою основную фишку.

Плюсы

• Уникальный стеклянный дизайн с пользовательским интерфейсом Glyph, класс IP54;

• Bright Fluid AMOLED, адаптивная частота обновления, тонкие рамки, 1B цветов;

• время автономной работы, быстрая зарядка;

• Громкие стереодинамики;

• Фото и видео со всех камер днем и ночью;

• ОС Nothing, до 4 лет обновлений;

Минусы

• отсутствие игр с высокой частотой обновления; может возникнуть некоторое дросселирование GPU;

• Не соответствует стандарту IP68;

• В коробке отсутствует зарядное устройство;

Видеообзор