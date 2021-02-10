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Ошибочно полагать, что южнокорейский гигант Samsung известен только благодаря своим флагманам. Телефоны среднего класса также невероятно популярны и по продажам даже могут посоревноваться с топовыми устройствами. В 2025 году роль такого крутого среднебюджетного устройства досталась Samsung Galaxy A56 . В сегодняшнем обзоре расскажем, почему на этого красавца стоит обратить внимание.

Обзор Samsung Galaxy A56 – лучший смартфон до 20 000 грн.

Технические характеристики

Комплектация

Внешний вид, цвета, материалы, эргономика ﻿

Экран

Производительность и память

Операционная система и функции ИИ

Камеры

Автономность и зарядка ﻿

Цена, выводы, плюсы и минусы

Видеообзор

Технические характеристики

Матрица: Super AMOLED Диагональ экрана: 6.7 дюймов Разрешение экрана: 1080 x 2340 пикселей Другие параметры дисплея: Частота обновления – 120 Гц, стандартная яркость – 1200 нит, пиковая яркость – 1900 нит, плотность пикселей – 385 ppi Материалы корпуса: Стекло и алюминий Влагозащита: IP67 (погружение на глубину до 1 метра в течение 30 минут) Цвета: Pink, Olive, Graphite, Lightgray Габариты: 162.2 x 77.5 x 7.4 мм с весом 198 грамм Процессор: 4-нанометровый Exynos 1580 Количество ядер: Одно ядро Cortex-A720 с частотой 2.9 ГГц + три ядра Cortex-A720 с частотой 2.6 ГГц + четыре ядра Cortex-A520 с частотой 1.9 ГГц Графический ускоритель: Xclipse 540 Операционная система: Android 15, One UI 7 Варианты памяти: 6/128, 8/128, 6/256, 8/256, 12/256 ГБ Основная камера: Главный модуль: разрешение 50 Мп, диафрагма f/1.8, размер матрицы 1/1.56", PDAF, OIS; Сверхширокоугольный модуль: разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 123˚, размер матрицы 1/3.06", размер пикселя 1.12µm; Макромодуль: разрешение 5 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в 4K@30fps Фронтальная камера: Разрешение 12 Мп, диафрагма f/2.2, запись видео в 4K@30fps Технологии: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, навигационные службы GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS, NFC Емкость батареи: 5000 мАч Мощность зарядки: 45 Вт (до 100% за 68 минут) Цена: От 14 160 грн

Не так давно мы обозревали младшую версию Samsung Galaxy A36. Если вы помните ее основные характеристики, то можете сказать, что Galaxy A56 не сильно отличается. И будете правы. По сути, сменился только процессор, материалы корпуса, камеры и, соответственно, цена. И все же многие пользователи выберут именно старшего брата из смартфонов Samsung.

Комплектация

Samsung Galaxy A56 упакован в маленькую коробку с большим изображением модели и названием. Распаковав ее, мы находим девайс, шнур USB-C, скрепку и документацию. Все, больше никаких элементов, будь то чехол или блок питания. Покупка данных комплектующих ложится на плечи пользователя.

При этом следует учитывать, что не каждое зарядное устройство будет поддерживать 45-ваттную технологию Samsung. Для лучшей совместимости рекомендуем приобрести оригинальные аксессуары. Радует, что они достаточно распространены и цена адекватна.

Внешний вид, цвета, материалы, эргономика

Дизайн Samsung Galaxy A56 – это синоним к слову «минимализм». Здесь все так аккуратно и утонченно сделано, что можно испытать эстетический оргазм. Стоит отметить, что нет существенных новшеств по сравнению с внешним видом Samsung Galaxy A55. Создается такое впечатление, что разработчики просто улучшили дизайн и сделали его более совершенным.

Три блока задней камеры выстроились в одну линию. Они объединены продолговатым пьедесталом с мягкими закруглениями. Боковая грань, на которой расположена кнопка питания и качели регулировки громкости, немного выступает. Это смотрится прикольно и обеспечивает дополнительное удобство при использовании.

Сам каркас Samsung Galaxy A56, выполненный из алюминия, абсолютно плоский. По краям есть острые углы, благодаря которым смартфон не выскальзывает из рук, а корпус кажется цепким.

Задняя крышка стеклянная, и если у Galaxy A36 она была с градиентом, то здесь уже однотонная. Цвета приглушеные и спокойные, за счет чего являются универсальными. Предлагается светло-розовый, оливковый, светло-серый и черный цвета. Можно сделать вывод, что смартфон с такими цветовыми вариантами рассчитан на более взрослую целевую аудиторию.

Размеры Samsung Galaxy A56 все еще далеки от компактных стандартов: 162.2 x 77.5 x 7.4 мм с весом 198 граммов. Но держать устройство в руках удобно, за исключением, пожалуй, сканера отпечатков пальцев. Дело в том, что подэкранный датчик находится слишком низко и к такому расположению нужно привыкать.

Линейный вибромотор заслуживает положительной оценки. Он стучит как молоточек, хотя и не может соперничать с полноценными флагманами. Звук, исходящий из стереодинамиков, громкий и чистый.

Также Samsung Galaxy A56 предлагает удобную реализацию мобильной технологии. Вы можете подключить либо две виртуальные eSIM, либо установить две физические nanoSIM, а также комбинировать их между собой.

Следует уделить внимание и стандартам защиты Samsung Galaxy A56. От воды и пыли – у нас IP67. Не самый лучший стандарт, который можно встретить в среднебюджетных моделях, но достаточно оптимальный.

Теоретически его можно погружать на 1 метр, и в течение 30 минут с ним ничего не случится. На практике такие махинации лучше не повторять, но если вы случайно окажетесь под проливным дождем, девайс останется живым. Спереди и сзади есть защитное стекло Gorilla Glass Victus+, которое считается одним из самых лучших.

Экран

Раз уж мы заговорили о передней панели, уделим достаточно внимания дисплею Samsung Galaxy A56. Зрительно он не производит эффекта «вау» из-за достаточно толстых рамок. Ничего серьезного, но на фоне конкурентов смотрится не очень. А если сравнивать с предшественником, то это даже апгрейд.

Диагональ экрана Samsung Galaxy A56 теперь составляет 6,7 дюйма. Напомним, что у Galaxy A55 было 6,6 дюйма, а у Galaxy A54 – 6,4 дюйма. Теперь смартфон приблизили к так называемому золотому стандарту среди девайсов среднего класса. Если требуется компакт, придется выбирать что-нибудь из флагманов.

Разрешение экрана оставили на прежнем уровне – 1080 x 2340 пикселей, а плотность немного снизили до 385 ppi. На практике это дает нам изображение с отличной детализацией. Матрица Super AMOLED – с глубокими цветами и достаточной контрастностью. Потребление контента становится еще более приятным благодаря режиму HDR10+.

Здорово прокачали яркость дисплея Samsung Galaxy A56. В технических характеристиках официально указаны следующие показатели – 1200 болт в стандартном и 1900 болт в пиковом режиме.

При реальном тестировании получается около 450 нит (ручные замеры) и 1210 нит (автоматические замеры). То есть, смартфоном комфортно пользоваться даже под палящими лучами солнца.

Максимальная частота обновления экрана Samsung Galaxy A56 составляет 120 Гц. Настройки не очень гибкие: можно выбрать адаптивный или стандартный режим. В первом варианте преобладают 120 Гц, во втором – 60 Гц независимо от сценариев.

Уровень ШИМа у Samsung Galaxy A56 почти достигает 50%. Подробные измерения смотрите на прикрепленном изображении. Возможен легкий дискомфорт, если вы очень чувствительны к вредному мерцанию. Китайские производители давно разрешили проблему с ШИМом, а вот A-бренды пока не спешат это делать.

Производительность и память

Теперь пора поговорить о процессоре Samsung Galaxy A56, его повседневных и игровых возможностях. Роль чипсета выполняет 4-нанометровый Exynos 1580 с мощными ядрами. Чтобы вам было понятнее, этот процессор находится на одном уровне с Snapdragon 7 Gen 3. Также он не сильно отличается от MediaTek Dimensity 8200.

Это уверенный средний уровень, которого с запасом хватит на несколько лет, и уже сейчас можно играть в требовательные проекты на высоких и даже максимальных настройках графики. Радует крутая оптимизация Exynos 1580, благодаря которой троттлинг вычислительных и графических ядер минимален. Это подтверждают прикрепленные графики.

Как вы уже поняли, мы удовлетворены производительностью Samsung Galaxy A56. Вот только хочется отметить среднюю оптимизацию. Иногда в требовательных играх заметны микролаги и подвисания, которых не должно быть. Это связано с тем, что чипсеты еще не успели нормально оптимизировать. В будущем ситуацию улучшат.

Интерфейс Samsung Galaxy A56 летает, даже при начальной настройке все было плавно и красиво. Фирменная оболочка One UI 7 после тестирования оставляет только положительные впечатления.

Модификации памяти такие же, как у Galaxy A36: начинаются с 6/128 ГБ и заканчиваются на 12/256 ГБ. Варианты на 6 ГБ не рекомендуем рассматривать к покупке. Оптимальное решение с запасом на будущее – 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянного хранилища.

Операционная система и функции ИИ

Программное обеспечение Samsung Galaxy A56 не отличается от младшей модели. В прошлом обзоре мы уже рассказывали о ключевых возможностях AI – Circle to Search и «Волшебном ластике». Старшая версия не предлагает ничего кардинально нового, разве что может создавать клип из отдельных видео.

Сегодняшний герой также будет обновляться в течение шести лет. Сейчас он работает на базе Android 15. Согласитесь, что столь длительное время поддержки не может не радовать.

Камеры

С технической стороны камеры Samsung Galaxy A56 очень похожи на A36, но фотографируют эти смартфоны совершенно по-разному. Это легко заметить при реальном сравнении. У старшего брата – широкий динамический диапазон, естественные цвета и крутая детализация. Уровень почти такой же, как на полноценном флагмане.

Фото при дневном освещении, сделанные на 50-мегапиксельный основной модуль, смотрятся качественно и приятно. Предлагаем вам самостоятельно в этом убедиться.

Ночные изображения тоже хороши, если не обращать внимание на легкий фиолетовый оттенок. Он вызван системной неполадкой и появляется почти на всех фотографиях при недостаточном освещении.

Сверхширокоугольный объектив Samsung Galaxy A56 с разрешением 12 Мп. Он точно лучше, чем у большинства китайских конкурентов. По краям нет размытости, цвета реалистичны. Фронтальная камера Галакси А56 почти флагманского уровня, с потрясающей детализацией и правильным оттенком кожи.

Впечатляет опция Best Face, которая автоматически находит фото с лучшими выражениями лиц. Она применяется на групповых снимках и может распознать до пяти человек. За ее работу отвечают алгоритмы ИИ.

Максимальное разрешение для записи видео на переднюю и заднюю камеру – 4K@30fps, что является оптимальным значением. И много места не занимает, и качество съемки хорошее. Звук записывается отлично.

Автономность и зарядка

Samsung Galaxy A56 получил аккумулятор емкостью 5000 мАч. Аналогичные батареи были установлены в Galaxy A55 и A54. При этом на практике время автономной работы у новинки немного ухудшилось. Если предшественник выдавал 13 часов 30 минут в SmartViser, то у свежей модели этот показатель составляет 12 часов 10 минут.

Согласны, что на такие нюансы немногие будут обращать внимание. Девайс живет правда долго и опережает таких соперников, как Motorola Edge 50 Pro и Honor 200 Pro. В игровом режиме Galaxy A56 способен продержаться 6 часов, а при просмотре видео – целых 16 часов.

Проводная зарядка у него не то чтобы супербыстрая. Мощность – 45 Вт против 25 Вт у предшественника. За 30 минут аккумулятор подпитается до 65%, а для достижения 100% требуется один час.

Цена, выводы, плюсы и минусы

После того как подробно ознакомились с Samsung Galaxy A56, можем посмотреть на его прайс. Модификация на 8/128 ГБ обойдется в 14 160 грн. Вариант на 8/256 ГБ стоит 16 599 грн. Если хотите 12 ГБ оперативной памяти при таком же постоянном объеме, нужно заплатить 17 270 грн.

Дорого ли это? Нет, учитывая отличный дизайн Samsung Galaxy A56, премиальные материалы корпуса, хорошую производительность, яркий дисплей, отличные камеры и шесть лет обновлений Android. Можно покупать его и не бояться, что уже через два-три года железо или ПО устареет.

Если смотреть объективно, Galaxy A56 значительно лучше своего младшего брата. Ведь можно доплатить несколько тысяч и получить мобильное устройство совсем иного уровня. Вот так обзор у нас получился. Надеемся, что он вам понравился. До встречи!

Плюсы:

Стильный дизайн;

корпус из стекла и алюминия;

защитное стекло Gorilla Glass Victus+;

двойная технология eSIM;

влагозащита IP67;

хороший вибромотор и стереозвук;

дисплей Super AMOLED с достаточной яркостью;

достойный среднеуровневый процессор Exynos 1580;

Android 15 и One UI 7 из коробки;

шесть лет обновлений ОС;

много модификаций памяти;

функции AI;

отличный набор камер;

аккумулятор на 5000 мАч.

Минусы:

Урезанный комплект снабжения;

достаточно толстые рамки вокруг экрана;

ощутимый уровень ШИМа.

Видеообзор