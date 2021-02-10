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Привет, друзья! Совсем недавно прошла презентация новых смартфонов Redmi – Note 13 Pro и Pro Plus. Этот анонс наделал много шума, поскольку представленные телефоны поразили своими крутыми характеристиками и низкой ценой. Xiaomi снова удалось совершить прорыв в бюджетном сегменте, и теперь за 200 долларов можно приобрести настоящие младшие флагманы. Согласитесь, это полностью меняет наше представление о доступной серии Redmi Note.

Сегодняшний обзор посвятим старшей модели – Redmi Note 13 Pro Plus, которая должна порвать на куски своих конкурентов и стать неоспоримым лидером продаж. Если вы так же заинтригованы, как и мы, найдите уютное место и приступайте к чтению.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus – настоящий монстр за копейки

Технические характеристики

Комплектация﻿

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Дисплей

Производительность, память и ПО

Камеры

Автономность

Цена и выводы﻿

Технические характеристики

Матрица: OLED Диагональ экрана: 6.67″ Разрешение: 1220х2712 пикселей Другие параметры экрана: Частота обновления – 120 Гц, распознавание 68 миллиардов цветов, пиковая яркость 1800 нитей, поддержка Dolby Vision и HDR10+ Габариты: 161.4 x 74.2 x 8.9 мм при весе 204.5 г Материалы корпуса: Алюминиевая рамка, задняя крышка с покрытием из искусственной кожи Цвета: Черный, белый, фиолетовый и зеленый камуфляжный Защита: IP68 (погружение на глубину до 1.5 метра в течение 30 минут) Процессор: 4-нанометровый Mediatek Dimensity 7200 Ultra Количество ядер: Два ядра Cortex-A715 с тактовой частотой 2.8 ГГц + 6 ядер Cortex-A510 с тактовой частотой 2.0 ГГц Графический ускоритель: Mali-G610 MC4 Варианты памяти: 12/256, 12/512, 16/512 ГБ Операционная система: Android 13 из MIUI 14 Основная камера: Основной модуль: разрешение 200 Мп, диафрагма f/1.7, размер матрицы 1/1.4", размер пикселя 0.56µm, разнонаправленный PDAF (фазовый автофокус), OIS (оптическая стабилизация); Сверхширокоугольный модуль: разрешение 8 Мп, диафрагма f/2.2, угол обзора 120˚, размер матрицы 1/4", размер пикселя 1.12µm Макрообъектив: разрешение 2 Мп, диафрагма f/2.4 Запись видео в максимальном качестве 4K@/30fps Фронтальная камера: Разрешение 16 Мп Запись видео в 1080p@30/60fps Коммуникации: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, ИК-порт, навигационные службы GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS Аккумулятор: 5000 мАч Мощность зарядки: 120 Вт Цена: От 260 долларов

Вот таковой набор технических характеристик показывает Redmi Note 13 Pro Plus. И первое впечатление – просто вау. Ключевые моменты, на которые хочется обратить внимание – экран с пиковой яркостью 1800 нит, влагозащита IP68, флагманское железо Mediatek Dimensity 7200 Ultra, 120-ваттная зарядка, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти.

Такие параметры должны принадлежать как минимум полноценному младшему флагману. Но Xiaomi сделала что-то невозможное – цена на аппарат с данными характеристиками стартует всего от 260 долларов. Признайтесь, вы уже поражены? Давайте быстро продолжим обзор Редми Ноут 13 Про Плюс, чтобы не потерять эту захватывающую атмосферу.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Комплектация

По традиции наше знакомство с новинкой начинается с комплекта поставки. Redmi Note 13 Pro+ приходит в минималистичной белой коробке с золотистыми надписями. Выглядит хоть и просто, но очень интересно и премиально.

Итак, распаковываем коробку и видим внутри сам смартфон, документацию, скрепку для открытия SIM-лотка, тяжелый блок питания мощностью 120 Вт, кабель Type-C и чехол.

Комплектному пеналу хотелось бы уделить больше внимания, поскольку это уже не просто прозрачная силиконовая накладка, которая полностью пожелтеет через месяц. В Redmi Note 13 Pro Plus производитель положил черный пенальчик с матовым резиновым покрытием. На ощупь чехол приятный, да и качество на первый взгляд неплохое. Учитывая блок основной камеры черного цвета, такое решение выглядит симпатично.

Если вы будете покупать китайскую версию Redmi Note 13 Pro Plus, имейте в виду, что нужен переходник для комплектного адаптера. Откладываем комплектацию в сторону и продолжаем осматривать горячую новинку.

Дизайн, материалы корпуса, габариты

Первая мысль, когда берешь Рэдми Ноут 13 Про+ в руки – какой он стильный. Смотрится смартфон действительно очень выигрышно и у вас не возникает ощущения, что это бюджетный аппарат. Но давайте обо всем по порядку.

Прежде всего, рассмотрим материалы корпуса Redmi Note 13 Pro Plus. Рамка здесь алюминиевая, а задняя крышка имеет покрытие из экокожи. На ощупь материал очень приятен, и кожа сразу добавляет несколько баллов в копилку дизайна Redmi Note 13 Pro+. Согласитесь, что обычная алюминиевая крышка с глянцевым или матовым покрытием выглядела бы не столь привлекательно.

Расположение камер практически не отличается от Redmi Note 12 Pro+, вот только новый Редмик не имеет четко обозначенной площади, особенно в белом цвете. Чуть дальше находится название бренда и пафосная надпись о 200 Мп со вспышкой. Модули камер достаточно большие – это сильно бросается в глаза в белом и голубом цветах, что может понравиться не всем.

Габариты Redmi Note 13 Pro Plus составляют 161.4 x 74.2 x 8.9 мм при весе 204 грамма. Телефон все еще большой и громоздкий, но благодаря изогнутому экрану он все равно стал тоньше и легче.

Об экране поговорим чуть позже, а пока просим обратить внимание на толщину рамок. Грани вокруг дисплея максимально тонкие и одинаковые. Нижняя рамка очень тонкая, и такой эффект еще достигается через скругленную переднюю панель. В общем и спереди, и сзади Redmi Note 13 Pro+ выглядит как достойный младший флагман.

Еще один важный момент – это наличие влагозащиты IP68. В среднебюджетном сегменте это вообще прорыв: недавно мы рассказывали о Redmi K60 Ultra, который тоже может похвастаться стойкостью к влаге и пыли, но там и цена выше. А вот увидеть такой параметр в телефоне стоимостью около 260 долларов мы вообще не ожидали. Похоже, скоро это станет обычным делом в доступных моделях, а не только у флагманов.

Если мы заговорили о защите, то упомянем и закаленное стекло Gorilla Glass Victus на передней панели. Раньше это тоже было флагманской фишкой, но Xiaomi просто сломали эту систему. Кстати, сканер отпечатков пальцев теперь находится под экраном – еще один level up по сравнению с предшественником.

Как видим, Redmi Note 13 Pro+ отлично прокачали в плане дизайна. Однозначно радует кожаное покрытие, полноценная влагозащита, минимальные рамки вокруг экрана и стекло Gorilla Glass Victus. Да и чисто визуально телефон смотрится круто. Ну что, погнали дальше?

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Дисплей

Возможно, вы уже немного устали от наших восторгов, но следующий параметр Redmi Note 13 Pro Plus, а именно экран, тоже заслуживает большой похвалы. Здесь у нас 6.67-дюймовый OLED-дисплей разрешением 1.5K, то есть 1220 на 2712 пикселей. И такое разрешение является сбалансированным, поскольку и картинка очень детализирована, и заряд не расходуется как при 2K.

Мы уже упоминали, что экран у Редми Ноут 13 Про Плюс изогнутый. Это не полноценный «водопад», но скругления хорошо заметны. Поскольку они небольшие, края не впиваются в кожу, и в руке телефон лежит очень удобно. Как ни странно, благодаря закругленному дисплею существенно прокачалась эргономика нового Редмика. И это тот случай, когда мы не будем ругать скругленные грани из-за неудобства использования.

Частота обновления экрана составляет 120 Гц, и это уже простой параметр. А вот пиковая яркость 1800 нит приятно удивляет. Опять же для недорого смартфона это просто шикарно. С ШИМом ожидаемо никаких проблем не будет благодаря высокой частоте 1920 Гц.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Дисплей у Redmi Note 13 Pro+ отличный и точно не уступает другим субфлагманам, которые стоят гораздо дороже. Смотреть видео на таком экране – одно удовольствие, особенно учитывая поддержку технологий Dolby Vision и HDR10+.

Производительность, память и ПО

Дизайн и дисплей Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus рассмотрели, а сейчас самое время обсудить его «начинку». Здесь нас тоже ждут приятные сюрпризы. Смартфон стал обладателем 4-нанометрового процессора Mediatek Dimensity 7200 Ultra с максимальной тактовой частотой 2.8 ГГц. Конечно, это железо менее продуктивно, чем, например, топовый Snapdragon 8 Gen 2, но Dimensity 7200 Ultra все равно можно отнести к флагманскому уровню.

А мы помним, что в производительности аппарата важнее всего оптимизация и отсутствие проблем с троттлингом и перегревом. Если чип супермощный – это совсем не значит, что он будет нормально вести себя в ресурсоемких играх или синтетических тестах. Яркий пример – Redmi K60 Ultra.

Итак, в AnTuTu Редми Ноут 13 Про Плюс набирает около 766 тысяч баллов. Это отличные, но не заоблачные показатели, вселяющие надежду на хорошую оптимизацию чипа. Давайте посмотрим, как себя ведет Redmi Note 13 Pro Plus в требовательных игрушках.

Сначала мы протестировали новинку в Genshin Impact при среднем качестве спецэффектов, чтобы получить максимальный fps. На старте было выставлено 60 кадров в секунду, а в конце игры, продолжавшейся около 20 минут, средняя частота составляла 50.8 fps. Максимальный нагрев корпуса при этом был в пределах 43,6°C. Это очень хорошие показатели, хоть и не самые лучшие.

Далее Redmi Note 13 Pro+ был протестирован в более легкой игрушке «Honor of Kings», и там на супервысоких настройках без проблем получили 60 кадров в секунду, полное отсутствие просадок и минимальный нагрев.

Можно сделать выводы, что в игрушках Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus ведет себя отлично. С требовательными играми никаких проблем, поэтому этот чип спокойно можно считать игровым. Да, мы видели смартфоны и с более крутыми результатами в ресурсоемких игрушках, но и стоили такие устройства гораздо дороже.

За повседневное использование не стоит и говорить – там все летает. Редмик, на удивление, работает вполне стабильно даже на старте продаж. Прошивка не выбрасывает никаких фокусов. Но следует понимать, что если вы приобретете китайскую версию, придется мириться и с китайской прошивкой, пока не появится возможность перепрошиться на глобалку. Здесь мы рассказывали, в чем отличия между китайскими и международными версиями.

Пока Redmi Note 13 Pro+ работает на базе Android 13 с MIUI 14, но обновление до Миюай 15 уже не за горами. Скорее всего наш сегодняшний герой получит новую оболочку среди первых.

Еще мы бы хотели немного поговорить о модификации памяти Redmi Note 13 Pro+. Предлагается три версии и базовая уже идет с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти. В максимальной версии 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ, что для среднебюджетного смартфона очень круто. Конечно, стандарты новейшие и скоростные – LPDDR5 и UFS 3.1.

Redmi Note 13 Pro+ остается только похвалить. Даже при желании здесь не к чему придраться: производительность на высоте, ПО стабильное, модификаций памяти будет достаточно для самых активных пользователей.

Камеры

А вот камеры Redmi Note 13 Pro Plus практически не изменились по сравнению с двенадцатой версией. Здесь почти такой же 200-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный ультраширик и бесполезный макро на 2 Мп. Эти характеристики производители решили не трогать и сосредоточились на улучшении других параметров. И это неплохо, потому что и Redmi Note 12 Pro+ создавал отличные как для своего ценового сегмента снимки.

Главная фишка 200-мегапиксельного основного модуля заключается в отличной детализации фотографий. И это не просто слова, потому что детализация правда потрясающая. Вот только нужна ли она в повседневном использовании?

Фотографии с таким разрешением могут использоваться, например, для печати плакатов или каких-либо других профессиональных целей. При любительской видеосъемке вы вряд ли найдете применение этим громким 200 мегапикселям.

Но это не отменяет того факта, что фотографирует Redmi Note 13 Pro Plus отлично. И это касается не только дневной съемки, но и ночной. Для среднебюджетного сегмента это отличные результаты.

Ультраширик на 8 Мп неплохой, но до какого-нибудь солидного флагманского уровня он не дотягивает. Фоткает нормально, но не больше. Все это мы уже видели в Рэдми Ноут 12 Про Плюс.

Запись на основную камеру тринадцатого Редмика возможна в 4K@24/30fps. Хотелось бы видеть 60 кадров в секунду, но производитель такой возможности не добавил. А так видео пишет неплохо, к качеству записи звука тоже нет претензий.

Фронтальная камера также не изменилась по сравнению с предшественником. Это 16 Мп с возможностью записи видео в 1080p@30/60fps. Честно, фронталка как-то не удивила. Если постараться, то можно сделать хорошие селфи, но есть телефоны, демонстрирующие уровень повыше.

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Автономность

Мы уже на финишной прямой. Рассмотрим автономность Redmi Note 13 Pro+, озвучим цены и подведем итоги. Наш сегодняшний герой получил аккумулятор емкостью 5000 мАч вместе с зарядкой мощностью 120 Вт. Такие параметры поражают, но согласитесь, что вместо 120 Вт хотелось бы видеть беспроводную зарядку. Ну ладно, это уже наши завышенные требования.

Со временем автономной работы Редмика не будет никаких проблем. При умеренном использовании заряд смартфона можно будет растянуть до 2 дней. А благодаря 120-ваттной зарядке Redmi Note 13 Pro Plus полностью подпитается за 20-25 минут.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro Plus

Цена и выводы

Поскольку Redmi Note 13 Pro Plus представлен пока только для китайского рынка, то и цены будем озвучивать китайские. Базовая модификация на 12/256 ГБ предлагается от 260 долларов. Модель на 12/512 ГБ обойдется примерно в 300 долларов. Ну а за премиум-модификацию (16/512 ГБ) придется заплатить от 314 долларов. Как видим, разница в цене между последними двумя вариантами просто крошечная.

Конечно, это китайские версии, и на глобальном рынке эти аппараты будут стоить гораздо дороже, когда выйдут. Но вам никто не мешает заказать китайскую версию, а затем просто перепрошить ее на глобалку и таким образом сэкономить кучу денег.

Ведь Redmi Note 13 Pro Plus – это очень выгодное приобретение. Вы получаете корпус из экокожи, изогнутый экран с потрясающей яркостью, полноценную влагозащиту, мощное железо, камеру на 200 Мп, 120-ваттную зарядку, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти. И все это в пределах 300 долларов, представляете?

Да, возможно, новый Редмик в чем-то хуже полноценных младших флагманов, но и стоят они около 400-500 долларов. Если вы не хотите сильно тратиться и при этом подбираете крутой сбалансированный вариант для повседневного использования, мы рекомендуем посмотреть в сторону Сяоми Редми 13 Про Плюс.

На этом все у нас. Оставляйте в комментариях свое мнение о Xiaomi Redmi 13 Pro+. До встречи!

Плюсы:

полноценная комплектация;

алюминиевый каркас и кожаная крышка;

стильный дизайн;

закаленное стекло Gorilla Glass Victus;

эргономичность;

влагозащита IP68;

OLED-экран с разрешением 1.5K;

пиковая яркость экрана 1800 нит;

нет проблем с ШИМом;

изогнутый дисплей;

мощный процессор Dimensity 7200 Ultra;

до 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ;

200-мегапиксельный главный сенсор;

120-ваттная зарядка;

емкость аккумулятора 5000 мАч;

низкая цена.

Минусы: