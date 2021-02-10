Обзоры и инновации экранов OnePlus 12 и OnePlus Ace 2 Pro

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Обзор OnePlus 12 и OnePlus Ace 2 Pro – это Флагманы 2023 года

OnePlus 12 5G представляет собой ожидаемый флагманский телефон, который будет представлен во второй половине 2023 года. Согласно утечкам информации, OnePlus 12 будет обладать впечатляющим дизайном дисплея, который будет включать OLED-панель с изогнутыми краями и центральным отверстием для камеры. Разрешение Quad HD+ и частота обновления 120 Гц позволят наслаждаться высококачественным визуальным опытом.



OnePlus Ace 2 Pro является другим флагманским смартфоном, ожидаемым на рынке летом 2023 года. По сообщениям, он будет оснащен новым чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 2 и дисплеем с загнутыми краями отверстием во фронталку по центру. Этот модуль будет поставлять BOE, дисплей OnePlus Ace 2 Pro будет иметь разрешение 1,5K, что обеспечит качественное визуальное воспроизведение с яркостью и высокочастотным затемнением.



Оба смартфона, OnePlus 12 и OnePlus Ace 2 Pro, обещают впечатляющие дизайны дисплея и высокое разрешение. Они могут оказаться привлекательным выбором для любителей передовых технологий и фанатов бренда OnePlus. Ожидается, что эти флагманские телефоны принесут много новых возможностей и функций для удовлетворения пользователей.

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Источник: GIZMOCHINA