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Очки Apple AR/VR получат очень прорывной дисплей, наконец настоящие инновации

01.06.2023 112 0

Такого мы еще не видели, Apple снова начала удивлять

Согласно новым данным, гарнитура смешанной действительности Apple получит очень впечатляющие экраны. Речь идет о панели Micro-OLED диагональю 1,41 дюйма с плотностью 4000 пикселей на дюйм!

 

Очки Apple AR/VR получат очень прорывной дисплей, наконец настоящие инновации – фото 1

 

Информацией поделился отраслевой аналитик и основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг (Ross Young). Благодаря своей работе, Янг имеет доступ к информации, связанной с экранами, поэтому часто знает больше, чем обычные инсайдеры.

 

Яркость такого экрана составит более 5000 кд/м2, но это пиковое значение. Таких экранов гарнитура получит, конечно, два. Благодаря невероятной плотности пикселей даже на таком маленьком дисплее изображение гарнитура будет выводить с разрешением около 4K для каждого глаза.

 

Очки Apple AR/VR получат очень прорывной дисплей, наконец настоящие инновации – фото 2

 

Ранее уже были слухи о том, что именно дисплеи будут самыми дорогими компонентами гарнитуры, и именно из-за них цена устройства будет столь высока (ожидается на уровне 3000 долларов). Учитывая параметры, в это можно поверить.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 01.06.2023
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Очки Apple AR/VR получат очень прорывной дисплей, наконец настоящие инновации