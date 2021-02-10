Очки Apple AR/VR получат очень прорывной дисплей, наконец настоящие инновации

112

Такого мы еще не видели, Apple снова начала удивлять

Согласно новым данным, гарнитура смешанной действительности Apple получит очень впечатляющие экраны. Речь идет о панели Micro-OLED диагональю 1,41 дюйма с плотностью 4000 пикселей на дюйм!

Информацией поделился отраслевой аналитик и основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг (Ross Young). Благодаря своей работе, Янг имеет доступ к информации, связанной с экранами, поэтому часто знает больше, чем обычные инсайдеры.

Яркость такого экрана составит более 5000 кд/м2, но это пиковое значение. Таких экранов гарнитура получит, конечно, два. Благодаря невероятной плотности пикселей даже на таком маленьком дисплее изображение гарнитура будет выводить с разрешением около 4K для каждого глаза.

Ранее уже были слухи о том, что именно дисплеи будут самыми дорогими компонентами гарнитуры, и именно из-за них цена устройства будет столь высока (ожидается на уровне 3000 долларов). Учитывая параметры, в это можно поверить.

Читать также: Anker﻿ Soundcore Liberty 4: топовые наушники в категории до 200$ отдают за 4800

Источник: twitter