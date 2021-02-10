One UI 6.0 от Samsung почти на финише, ее можно ожидать в ближайшее время: Beta 5 вышла в Великобритании

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Уже скоро...

Скоро должен выйти уже стабильный сборник One UI 6.0 и на пороге этого "праздника" компания Samsung подбрасывает нам новые бета-версии системы для ее улучшения. Согласно недавнему сообщению на X (Twitter), серия Samsung Galaxy S23 начала получать One UI 6.0 Beta 5 в Великобритании. Бета-версия 4 содержит некоторые известные проблемы, о которых компания уведомила в своем журнале изменений.

Согласно сообщению, бета-версия патча выпущена в Великобритании, версия сборника оканчивается на ZWIK и имеет размер 750 МБ. Компания постоянно собирает отзывы с помощью этих бета-версий и пытается улучшить пользовательский опыт. В этом последнем выпуске Samsung исправила несколько известных проблем, найденных в предыдущей бета-версии.

Среди исправлений есть: исправление проблемы с невозможностью записи во время звонка, проблемы отсутствия прикосновения внизу экрана, проблемы после входа в камеру, принудительным завершением работы и невозможностью делать снимки, также исправлена проблема с невозможностью использования Motion Photo, исправлена проблема бесконечной перезагрузки при входе в режим обслуживания и прочее.

Стоит отметить, что последнее бета-обновление доступно только в Великобритании. Однако, мы ожидаем, что в будущем компания выпустит его и для других регионов. Имеющие право и подав заявку на участие в бета-программе могут загрузить обновления, перейдя в Настройки > Обновление программного обеспечения > Загрузить и установить.

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Источник: gizmochina