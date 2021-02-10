OnePlus 10 Pro оказался складным смартфоном

135

Смартфон провалил тест на прочность

Вчера состоялась премьера OnePlus 10 Pro в белом цвете. Компания всеми силами пыталась объяснить, насколько круто, что она смогла создать флагман в белом одеянии. Ее инженеры на протяжении трех месяцев упорно трудились над тем, чтобы создать белоснежный корпус и протестировали более 100 оттенков. Но лучше бы они позаботились о прочности OnePlus 10 Pro.

Несмотря на то, что флагман доступен только в Китае, разрушителю смартфонов и автору канала JerryRigEverything удалось заполучить его на тест. Известный истязатель электроники решил испытать OnePlus 10 Pro на предмет того, что он может предложить в части надежности и прочности. И по результатам теста флагман претендует пополнить «зал славы» аутсайдеров и заполучить титул самого хрупкого смартфона нынешнего года.

Читать также: Анонс OnePlus Nord CE 2: небольшой апгрейд﻿

А начиналось все неплохо. Тест на устойчивость царапинам показал, что защитное стекло экрана царапается при использовании стика с шестым уровнем твердости по шкале Мооса. Поджигать дисплей пустая затея, он не горит, но его внешний вид огонь подпортил. Но главный тест на сгиб OnePlus 10 Pro провалил.

Смартфон надломился в области под огромным блоком основной камеры, рама согнулась, и стеклянная тыльная крышка треснула, покрывшись «паутиной». Нельзя сказать, что блогеру легко удалось сломить сопротивление корпуса, но факт остается фактом — при должном усилии согнуть корпус можно голыми руками.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: youtube