OnePlus 10R, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G и OnePlus Buds получили дату анонса

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Чуть больше чем через две недели компания устроит анонс новинок

OnePlus, которая теперь связана сильными узами с Oppo, продолжает выпускать продукцию под своим брендом. Известно, что она готовит к выходу OnePlus 10R, OnePlus 10 Ultra, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G, OnePlus Ace и прочие гаджеты. До сегодняшнего дня не было ясности, когда новинки могут показать. И вот сегодня появился ориентир, когда ждать презентацию ряда новинок.

Компания выложила промо-плакат, возвещающий, что 28 апреля она устроит в Индии пресс-мероприятие, посвященное анонсу каких-то новинок. Она предпочла не озвучивать состав участников ивента, но сетевые информаторы полагают, что действо затеяно ради релиза OnePlus 10R, OnePlus Nord CE 2 Lite 5G и наушников OnePlus Nord Buds. В пользу этого говорят и образы устройств на промо-плакате компании.

Ожидается, что OnePlus 10R станет лишь переименованной версией Realme GT Neo 3. В его активе будет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением FullHD+, батарея на 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 150 Вт, чип Dimensity 8100, фронталка на 16 Мп и основная камера с главным сенсором на 50 Мп с оптическим стабом.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G может предложить процессор Snapdragon 695, IPS-дисплей диагональю 6,58 дюйма с частотой обновления 90 Гц и основную камеру с тремя сенсорами 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Питать аппарат станет аккумулятор емкостью 4500 мАч и мощность быстрой зарядки составит 33 Вт.

TWS-наушники OnePlus Buds станут первой гарнитурой в линейке Nord. Известно лишь, что внутри них установят аккумулятор на 41 мАч и в комплекте будет идти зарядный кейс с батарейкой емкостью 480 мАч.

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Источник: twitter