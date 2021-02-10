OnePlus Ace впервые засветился на фото

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Внешность типичная, но неизвестно, как оформят спинку

На этой неделе инсайдер Digital Chat Station посвятил нас в планы OnePlus. По его информации компания готовится представить OnePlus Ace, который, по всей видимости, станет продолжением одноименной линейки, позаимствованной у Oppo. Новинка должна стать субфлагманом с ультрабыстрой зарядкой.

Прошло пару дней, и другой сетевой информатор выложил в сеть фоточки OnePlus Ace, а также раскрыл больше подробностей о нем. Информационными снимки не назовешь. Смартфон заключен в защитный чехол и показали только оформление лицевой панели, которое сейчас у большинства устройств как под копирку. Куда интереснее было бы увидеть дизайн основной камеры, ставшей в наши дни единственным элементом, позволяющим смартфону самовыразиться и продемонстрировать самоидентичность.

Фото указывают на то, что OnePlus Ace предложит прямой дисплей с тонкими рамками и селфи-камеру врезали по центру экрана. По данным источника, новинка получила модельный номер PKGM10 и предложит 150-ваттную быструю зарядку. Оснастят OnePlus Ace аккумулятором емкостью 4500 мАч, OLED‑панелью диагональю 6,7 дюйма разрешением 2412х1080 точек и роль главной скрипки в основной камере возьмет на себя датчик Sony IMX766 на 50-мегапикселей с системой оптической стабилизации изображения.

Также известно, что аппаратной основой смартфона станет чипсет Dimensity 8100. Представить OnePlus Ace должны во втором квартале нынешнего года, ждать осталось не так уж и долго.

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Источник: weibo