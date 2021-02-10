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OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition: дата релиза и подробности об уникальном материале задней крышки

27.03.2023 49 0

Новый лимитированный OnePlus 11 презентуют уже 29 марта

Недавно в сети появились фотографии с уникальной версией OnePlus 11 с необычной задней крышкой. Подробностей на момент выхода не было и сегодня появилась официальная информация от производителя с датой презентации и описанием технологии изготовления этого устройства.

 

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Как можно увидеть на постере отмечена дата 29 марта, то есть всего через два дня. Еще три промоматериала объясняют насколько сложно изготавливать эту заднюю крышку и насколько она будет уникальной.

 

 

Вот перевод тезисов, которые указаны в промоматериалах:

- 3D микрокристаллический горный материал(скорее всего это мрамор)

- 100% отобраны вручную для каждого смартфона

- 1 год разработки этой технологии в R&D

- 9 основных процессов, включая "естественную зернистость"

- В готовые крышки превращаются только 25% пластины

- выход достойных крышек составляет на 50% меньше стеклянного варианта

- индивидуальная линия производства задней крышки

 

Учитывая то, сколько внимания уделяют именно выходу достойных крышек, мне кажется нас таким образом готовят к высокой цене этих лимитированных версий.

 

Пока точной информации о стоимости нет, но учитывая сколько денег люди готовы отдавать за кастомные iPhone и Samsung покупатели у этих смартфонов найдутся, потому что выглядят они действительно привлекательно.

 

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Источник: EqualLeaks

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.03.2023

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OnePlus 11 Jupiter Rock Limited Edition: дата релиза и подробности об уникальном материале задней крышки