OnePlus 12 – качество сборки сомнительно, однако бренд пытается выйти сухим из воды

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РЕПУТАЦИЯ ПОД УГРОЗОЙ

Запуск новых флагманов OnePlus 12 в Китае вызвало волну жалоб на дефекты производства. В соцсети Weibo появились фотографии щелей между корпусом камеры и крышкой. Некоторые снимки показывают излишки клея.

Глава Xiaomi Лу Вэйбин намекнул, что это указывает на недостаточно жесткий контроль качества в OnePlus. На что Ли Цзе, президент OnePlus в Китае, ответил официальным заявлением.

Он пояснил, что задняя панель, модуль камеры и центральная рамка смартфона выполнены из разных материалов. Дизайн камеры выполнен с учетом функциональных соображений – для улучшения связи.

Также, по словам бренда, защита корпуса по стандарту IP65 от пыли и брызг при этом не нарушается.

Однако уже успел отметить, что если кто-то не доволен OnePlus 12 после покупки, компания примет возвращение в течение 7 дней без лишних вопросов.

Такие дефекты способны вызывать сомнения в надежности гаджета. А значит, советуем более осторожно относиться к потенциальной покупке OnePlus 12, так как вам вполне может попасть вот такой вариант с зазорами.

Источник - OnePlus China