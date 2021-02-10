OnePlus 12 – качество сборки сомнительно, однако бренд пытается выйти сухим из воды
РЕПУТАЦИЯ ПОД УГРОЗОЙ
Запуск новых флагманов OnePlus 12 в Китае вызвало волну жалоб на дефекты производства. В соцсети Weibo появились фотографии щелей между корпусом камеры и крышкой. Некоторые снимки показывают излишки клея.
Глава Xiaomi Лу Вэйбин намекнул, что это указывает на недостаточно жесткий контроль качества в OnePlus. На что Ли Цзе, президент OnePlus в Китае, ответил официальным заявлением.
Он пояснил, что задняя панель, модуль камеры и центральная рамка смартфона выполнены из разных материалов. Дизайн камеры выполнен с учетом функциональных соображений – для улучшения связи.
Также, по словам бренда, защита корпуса по стандарту IP65 от пыли и брызг при этом не нарушается.
Однако уже успел отметить, что если кто-то не доволен OnePlus 12 после покупки, компания примет возвращение в течение 7 дней без лишних вопросов.
Такие дефекты способны вызывать сомнения в надежности гаджета. А значит, советуем более осторожно относиться к потенциальной покупке OnePlus 12, так как вам вполне может попасть вот такой вариант с зазорами.
Источник - OnePlus China