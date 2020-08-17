OnePlus 8 Pro назван лучшим смартфоном

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OnePlus 8 Pro почти эталон, у Huawei P40 Pro лучшие камеры, а у Oppo Find X2 Pro приятный дизайн

Несмотря на то, что многие уверены, что идеального смартфона не существует, европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике (EISA) считает иначе. Они тестируют различные аппараты, чтобы выявить их сильные и слабые стороны, а потом сделать вывод, какая модель оказалась близкой к эталонной. По их мнению, OnePlus 8 Pro признан лучшим смартфоном нынешнего года, а решающую роль в этом вопросе сыграла его сбалансированность, а также в числе достоинств устройства названа камера.

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Самым продвинутым и привлекательным с точки зрения дизайна назван Oppo Find X2 Pro. Эксперты навали его лучшим устройством Oppo, который стоит особняком среди конкурентов премиум-класса.

Достаточно предсказуемо лучшим камерофоном признан Huawei P40 Pro, «который делает потрясающие ежедневные фотографии и ночные снимки непревзойденного качества без нежелательных шумов или артефактов». В числе сильных сторон этой модели отметили дизайн, алгоритмы работы камеры и простоту управления.

Лучшим мультимедийным смартфоном признан Sony Xperia 1 II. Он ориентирован на поклонников фото, кино и музыки. Для этого у него есть приличная камера, большой кинематографический дисплей с соотношением сторон 21:9, поддержка Dolby Atmos и 360 Reality Audio.

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Не забыли эксперты назвать лучшего в номинации лучший складной смартфон. Им стал Samsung Galaxy Z Flip. Его признали новаторским устройством, ставшим отличным обновлением концепции смартфона-раскладушки.

Источник: eisa