OnePlus 888: как вам идея с неймингом нового флагмана?

717

Китайский юмор или что вы думаете о названии смартфона OnePlus 888?

Как вы, наверное, знаете, есть компании и их топ-менеджеры, которые любят забавляться, интриговать, говорить намеками и шутить на темы, связанные с собственными продуктами. В числе таких «интриганов» не раз замечена компания OnePlus и ее глава Пит Лау. И вот сейчас на своей странице в Weibo он опубликовал пост, в котором предложил пользователям высказаться, как им идея выпустить в следующем году OnePlus 888?

Читать также: OnePlus 8T vs Samsung Galaxy S20 FE: сравнение и выбор лучшего

В своем послании Пит Лау сообщил, что в следующем году компания будет отмечать 8 годовщину с момента своего основания и почему бы им в честь этого события не назвать один из смартфонов OnePlus 888. Тем более, что такой нейминг созвучен с именем последней флагманской аппаратной платформы Qualcomm. Да, и в целом в Азии очень благосклонны к цифре 8, которая ассоциируется с удачей, успехом, внутренней мудростью и бесконечностью.

Конечно, никто не утверждает, что в следующем году мы увидим смартфон с названием OnePlus 888, а это с большой долей вероятности может оказаться лишь шуткой и попыткой привлечь внимание к себе. Но с другой стороны, компании уже не раз замечены за тем, что устраивают опросы, когда действительно подумывают над воплощением какой-то идеи в жизнь.

Читать также: Пользователи OnePlus Buds отметили неприятный баг: левый наушник постоянно «отваливается»

Напомним, что в сети активно тиражируются слухи, что в марте следующего года состоится премьера OnePlus 9, OnePlus 9 Pro и OnePlus 9E, где первые два устройства должны предложить платформу Snapdragon 888, которая всего пару дней назад была анонсирована. Это новейший 5-нанометровый чип, который получил новейшее ядро Cortex-X1, видеоускоритель Adreno 660 и модем Snapdragon X60 5G.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: mydrivers