OnePlus 8T Concept: тюнинг-мастерская компании показала смартфон, меняющий цвет

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Показали смартфон-хамелеон OnePlus 8T Concept

В начале нынешнего года на выставке CES 2020 OnePlus показала концептуальный смартфон Concept One, ставший модифицированной версией OnePlus 7T Pro McLaren с исчезающими камерами. Компания продолжает свои эксперименты с оформлением тыльной крышки и сегодня показала OnePlus 8T Concept, который словно хамелеон способен менять цвет задней панели.

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На тыльную панель смартфона нанесена специальная пленка с рисунком, содержащая оксид металла в стекле ( технология ECMF) ﻿и позволяющая «спинке» менять цвет между светло-серебристым и темно-синим и обратно. Сама компания называет создаваемый OnePlus 8T Concept эффект «многоцветной текущей водой».

OnePlus также утверждает, этот узор «работает» как система уведомлений с миллиметровыми волнами mmWave. Так, по задумке создателей, тыльная панель будет менять цвет при входящем звонке, при этом пользователь сможет, используя модуль mmWave посредством жеста отклонить или принять вызов, не прикасаясь к телефону. Любопытно, что этот радар встроен в блок с камерами OnePlus 8T Concept и способен отслеживать частоту дыхания владельца, позволяя реализовать в смартфоне ряд фитнес-функций.

Функционально это очень напоминает технологию Motion Sense, которую реализовали в Google Pixel 4, когда посредством жестов пользователь может отключать сигнал будильника или перелистывать музыкальные треки. Несмотря на интересность задумки, от внедрения Motion Sense в других смартфонах компания отказалась.

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Уже в самом названии смартфона OnePlus 8T Concept прямо сказано, что это концептуальный аппарат или демо-площадка, как демонстрация того над чем работает компания. OnePlus не планирует продавать устройство, но, возможно, в будущих аппаратах найдет свое применение эта технология.

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Источник: theverge