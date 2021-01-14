OnePlus 9 Lite может стать эксклюзивом только для отдельных стран

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Новый смартфон анонсируют для рынка Индии и Китая

Поклонники компании ждут появления новых смартфонов от компании OnePlus. Если раньше было всего две версии флагманов (обычная и Pro) то сейчас, к линейке, хотят добавить третий — OnePlus 9 Lite.

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Ранее сообщалось, что он будет называться OnePlus 9 SE. В сети появилось новое и скорее всего точное название OnePlus 9 Lite. Его анонсировали для рынка Китая и Индии под индексом LE2100 и LЕ2101 соответственно. Всех остальных спешу обрадовать, что есть вероятность появления этого смартфона на глобальном рынке.





Ожидается, что Lite- версия получит прошлогодний процессор Snapdragon 865, дисплей с частотой обновления не менее 90 Гц (что вполне логично), быструю проводную зарядку не менее 30 Вт. Для беспроводной зарядки придется покупать версию Pro. Так же, не будет официально заявлено про влагозащиту стандарта IP. Скорее всего, это сделано для удешевления аппарата. Камера обещает быть хуже, чем на старших моделях. На «борту» будет установлена Android 11 с фирменной оболочкой OxygenOS.

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На бумаге все выглядит не плохо. Но, зная ценовую политику компании за последние годы, смартфон может получиться крайне дорогим. Будем надеяться, что этого не случится, а фанаты компании оценят этот благородный шаг.

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Источник: gizmochina