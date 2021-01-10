OnePlus и Leica партнеры? Это только слух

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Leica по-прежнему может сотрудничать только с Huawei. С OnePlus нет никакой договоренности

OnePlus во время презентации очередного флагмана нередко хвалится его камерами. Несмотря на то, что снимают ее аппараты неплохо, в элиту камерофонов ни один из представителей OnePlus так и не попал. Компания полна решимости исправить этот недочет и Пит Лау уже заявил о том, что за деньгами они не постоят и готовы инвестировать немалые деньги только бы улучшить фотовозможности своих устройств.

В сети даже появились слухи, что на помощь позвали компанию Leica, которая известна своим сотрудничеством с Huawei, чьи флагманы неизменно в течение последних лет занимают лидирующие позиции в рейтинге DxOMark. Но очень похоже, что эта информация является недостоверным вбросом.

Так, сетевой информатор Max J, который уже не раз замечен за достоверным сливом сведений о еще не анонсированных смартфонах OnePlus, заявил о том, что Leica не является партнером OnePlus по части камер. Этот слух не соответствует действительности, по его словам.

На данный момент, сама OnePlus никак не комментирует эти слухи. Ее глава лишь ранее заявил о желании сделать будущие флагманы компании камерофонами и для этого они не пожалеют никаких ресурсов. Первые результаты этой работы мы сможем оценить в марте, когда обещают премьеру серии OnePlus 9.

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Источник: twitter