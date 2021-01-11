Анонс OnePlus Band: у Xiaomi Mi Band 5 появился соперник

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В Индии представили OnePlus Band с AMOLED‑дисплеем, автономностью до 2-х недель и датчиком SpO2

Как и ожидалось, сегодня был представлен фитнес-трекер OnePlus Band. Его появление стало частью реализации плана китайской компании по расширению ассортимента продуктов и проникновению в различные сегменты умных устройств. В продажу носимый гаджет поступит 13 января в Индии по цене $34.

OnePlus Band - это устройство начального уровня для здоровья и фитнеса с монитором насыщения крови кислородом (SpO2), датчиком сердечного ритма, мониторингом фаз сна и 13 встроенными режимами упражнений, включая йогу, бег, плавание, бадминтон и крикет. Рекламируется, что он предлагает 37 циферблатов через приложение OnePlus Health и только 5 сам трекер. Поставляется OnePlus Band со стандартным черным ремешком из коробки, в качестве дополнительных аксессуаров предлагаются ремешки синего и серого цветов по цене $5,5.

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Гаджет может похвастаться динамическим цветным 1,1-дюймовым дисплеем AMOLED разрешением 294х126 пикселей с регулируемой яркостью. OnePlus Band предлагает класс защиты IP68 и 5ATM. В сочетании с приложением OnePlus Health для смартфона, OnePlus Band позволяет получать уведомления, управлять музыкой или затвором камеры и просматривать входящие звонки.

Кроме того, приложение хранит данные о здоровье и фитнесе, и пользователь может получить доступ к данным о физической активности и получает рекомендации по части нагрузки для улучшения своих показателей. OnePlus Band питается от батареи емкостью 110 мАч, которая обеспечивает до 14 дней автономной работы на одном заряде.

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Поддерживается Bluetooth 5.0 BLE и носимый гаджет совместим с устройствами под управлением Android 6.0 Marshmallow и более новыми версиями зеленого робота. Обещают, что вскоре появится поддержка и iOS-устройств. Поддержки NFC и GPS нет, а для зарядки придется изымать капсулу и устанавливать на зарядную площадку.

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Источник: fonearena