У OnePlus может быть свой планшет

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OnePlus может выйти на рынок планшетов, имя новинке уже застолбили

Считалось, что бум планшетов давно позади и доля этих устройств неумолимо схлопывается на фоне растущего спроса на смартфоны. Но пандемия и самоизоляция привели к тому, что пользователи вновь обратили внимание на этот сегмент электроники и продажи уверенно поползли вверх. Это и стало причиной того, что на этот рынок вернулись старые игроки и пытаются проникнуть новые компании-производители.

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Среди тех, кто может освоить выпуск нового для себя продукта компания OnePlus. О том, что она готовится выпустить планшет, свидетельствует информация из Ведомства по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO). В частности, там была зарегистрирована торговая марка ONEPLUS PAD. Не сложно догадаться, что речь идет именно о планшетном ПК. О характеристиках новинки нет никаких сведений.

OnePlus не единственный бренд большой семьи BBK, который задумал выпустить планшет. Известно, что планшетный ПК появится в портфолио Vivo, Oppo и Realme. Учитывая сближение Oppo и OnePlus есть вероятность, что мы увидим один и тот же планшет с минимальными отличиями по дизайну и характеристикам, но под разными брендами. Когда стоит ждать релиз новинки, не сообщается.

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Источник: mysmartprice