OnePlus 9R больше не эксклюзив: дешевле и доступен в Китае

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OnePlus 9R представят на домашнем рынке и по более приятной цене, чем в Индии

OnePlus избавилась от имиджа производителя одного флагмана в год и принялась активно штамповать новинки. В этом году в рамках флагманской линейки было выпущено сразу три модели, где особняком стоит OnePlus 9R. Это такой модернизированный вариант OnePlus 8T с ориентиром на рынок Индии. По крайней мере, так продлится до 15 апреля, когда эта модель дебютирует и в Китае.

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Что компанию заставило изменить географию продаж OnePlus 9R, нам остается только догадываться. Возможно, дорогие OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro раскупают не так хорошо, как хотелось бы, вот и приходится улучшать статистику продаж за счет чуть более доступной модели.

Перед анонсом компания выпустила промо-плакат, в котором утверждает, что OnePlus 9R — это флагман качества. Он прошел 6 основных испытаний, более 130 тестов на надежность и более 320 сверхжестких тестов. А еще он предлагает 5 звеньев защиты. Говоря о надежности, компания указывает на то, что порт USB Type-C выдерживает цикл на подключение/отключение USB до 10000 раз и рычажок режимов спокойно переживет 21000 переключений.

Испытали OnePlus 9R воздействием температуры. Так, он без проблем проработал две недели при окружающей температуре 65ºС и 95% влажности, а также пережил испытание на температурный перепад — от -40ºС до 70ºС.

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Напомним, что смартфон имеет на вооружении 6,55-дюймовый AMOLED‑дисплей разрешением 2400х1080 точек и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 870, батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт и основную квадрокамеру 48 Мп (Sony IMX586) + 16 Мп (Sony IMX481 ширик) + 5 Мп (макрообъектив) + 2 Мп (датчик глубины). В Китае OnePlus 9R могут продавать по цене около $458, тогда как в Индии за него просят на $100 больше.

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﻿Источник: mydrivers

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