OnePlus 9R теперь доступен и в Китае по меньшей цене

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OnePlus 9R выходит на домашний рынок

В прошлом месяце было представлено флагманское трио OnePlus 9, где только две модели вышли на глобальный рынок, а вот OnePlus 9R стал эксклюзивом для Индии. Но долго носить статус эксклюзивного региона Индии не пришлось. С 20 апреля OnePlus 9R можно будет приобрести и в Китае. Порядок цен таков: 8/128 Гб — $459 и 12/256 Гб — $505. Вполне предсказуемо, что на домашнем рынке смартфон предлагают дешевле. Для сравнения в Индии за него просят $551 и $607 соответственно.

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«Железную» составляющую оставили нетронутой, а вот программную часть изменили. Вместо OxygenOS 11 в Китае OnePlus 9R поставляется с предустановленной ColorOS 11. Напомним, что смартфон оснастили 6,55-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, процессором Snapdragon 870 и флеш-памятью UFS 3.1.

Питает OnePlus 9R аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 65 Вт. Разрешение фронтальной камеры составило 16-мегапикселей, а на тыльной стороне установили три четыре датчика 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Есть стереодинамики и 14 температурных датчиков, призванных обеспечить безопасный температурный режим внутри.

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Источник: mydrivers