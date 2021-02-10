OnePlus 9RT появился на рендерах

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В плане дизайна все знакомо

Можно не сомневаться, что нас ждет осенняя премьера от OnePlus. Нам покажут OnePlus 9RT, но сама компания продолжает предпочитать не зазывать ту модель, которую она намерена представить. Усилиями инсайдеров у нас нет сомнений, анонс какого смартфона нас ждет. А еще мы получили изображения, как будет выглядеть OnePlus 9RT. Слил их в сеть авторитетный информатор @evleaks.

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Внешне новинка мало чем отличается от OnePlus 9. Компания предпочла не отходить от единой стилистики оформления устройств, входящих в серию «девяток». Основная камера предлагает три объектива и две вспышки. Технических подробностей о камерах источник не приводит, но надпись на блоке камер ясно дает понять, что все будет строиться вокруг датчика на 50 Мп. И мы уже знаем по слухам, что это сенсор Sony IMX766.

Главная интрига, какой чип установят в OnePlus 9RT. Это может быть Snapdragon 870, который перекочует сюда от предшественника. Но может компания и заменить его на Snapdragon 888. В активе смартфона должно быть до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, аккумулятор на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, а также 120-герцовый AMOLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма.

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Источник: twitter