OnePlus Ace 2 Pro засветился в Antutu: очень неожиданный результат

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Победил всех и еще с запасом

Мы уже писали, что компания OnePlus на китайской выставке показала инновационную систему охлаждения смартфонов в этой новости. Первым, кто ее получит, станет смартфон OnePlus Ace 2 Pro и похоже, что эта система реально действует. В сети появились первые тесты в бенчмарке Antutu этого смартфона и результат поразил приятно.

Будущая новинка от OnePlus имея на борту обычный Snapdragon 8 Gen 2 набрала в тесте 1 733 703 балла, что на 100 000 больше современных лидеров на "прокаченном" Snapdragon 8 Gen 2 LV и Dimensity 9200+. Это в очередной раз доказывает, что охлаждение очень часто важнее теоретической производительности чипа.

Анонс OnePlus Ace 2 Pro ожидается в августе, и после такой утечки интерес к новинке возрос еще больше. Будем внимательно следить за информацией об этом гаджете и надеяться, что это не какая-то хитрость от китайцев, а его реальная производительность.

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Источник: weibo.com