OnePlus Ace 2V: 7 марта ждем третьего смартфона от бренда в этом году.
27.02.2023 99 0
Настал черед анонса для смартфона на Mediatek
В этом году компания OnePlus начала год достаточно продуктивно и, как мы видим, останавливаться на этом не собирается. 7 марта мы ожидаем презентацию еще одного смартфона в линейке компании. Как его только не обзывали инсайдеры, и мы вместе с ними. Он был и Ace 2 Racing Edition, и Ace 2 Dimensity Edition. И вот наконец-то стало известно его настоящее имя OnePlus Ace 2V и дата анонса - 7 марта.
Также на новом рекламном постере показал новый зеленый цвет будущего устройства.
Технические характеристики:
- 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K
- Частота обновления 120 Гц
- SoC MediaTek Dimensity 9000
- до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти
- 64 МП (датчик OmniVision, OIS) основная + 8 МП UltraWide + 2 МП макро
- Фронтальная камера 16 Мп
- Аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 100 Вт
- Ползунок смены режимов звука
- ColorOS 13 на базе Android 13
Цена новинок пока неизвестна, но до презентации еще неделя и кто обязательно поделится ею до анонса, а мы сообщим вам.
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Источник: gizmochina
Дата публикации: 27.02.2023
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