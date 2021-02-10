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OnePlus Ace 2V: 7 марта ждем третьего смартфона от бренда в этом году.

27.02.2023 99 0

Настал черед анонса для смартфона на Mediatek

В этом году компания OnePlus начала год достаточно продуктивно и, как мы видим, останавливаться на этом не собирается. 7 марта мы ожидаем презентацию еще одного смартфона в линейке компании. Как его только не обзывали инсайдеры, и мы вместе с ними. Он был и Ace 2 Racing Edition, и Ace 2 Dimensity Edition. И вот наконец-то стало известно его настоящее имя OnePlus Ace 2V и дата анонса - 7 марта.

 

oneplus_ace_2v

 

Также на новом рекламном постере показал новый зеленый цвет будущего устройства.

 

Технические характеристики:

  • 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K
  • Частота обновления 120 Гц
  • SoC MediaTek Dimensity 9000
  • до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ памяти
  • 64 МП (датчик OmniVision, OIS) основная + 8 МП UltraWide + 2 МП макро
  • Фронтальная камера 16 Мп
  • Аккумулятор на 5000 мАч с зарядкой 100 Вт
  • Ползунок смены режимов звука
  • ColorOS 13 на базе Android 13

 

ace_2V

 

Цена новинок пока неизвестна, но до презентации еще неделя и кто обязательно поделится ею до анонса, а мы сообщим вам.

 

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Источник: gizmochina

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 27.02.2023

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OnePlus Ace 2V: 7 марта ждем третьего смартфона от бренда в этом году.