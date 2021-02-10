OnePlus Ace получил дату анонса и его показали на официальных постерах

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Realme GT Neo 3 с плоскими гранями и чуть другим дизайном

OnePlus все больше теряет свою самодостаточность и «сростается» с Oppo. Одним из ярких примеров потери самоидентичности станет выход OnePlus Ace. Компания не только позаимствовала нейминг одной из линеек у материнской компании, но и сделает ребрендинг модели другой известной «дочки» Oppo.

Сегодня было официально объявлено, что OnePlus Ace будет представлен в Китае 21 апреля. А заодно компания выложила в сеть серию промо-материалов, раскрывающих дизайн смартфона. Они в очередной раз подтверждают, что в новинке сильно прослеживаются черты устройств Realme, в частности Realme GT Neo 3. Разве что, слегка отличается оформление основной камеры и предложили плоские грани. Изображения также показали, что доступен OnePlus Ace будет в черном и перламутрово-белом цветах.

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Напомним, что по факту нас ждет выход realme GT Neo 3, но под другим брендом и чуть измененным дизайном. Начинка же должна дублироваться полностью. А это означает, что OnePlus Ace удостоится AMOLED-экрана с частотой обновления 120 Гц, однокристальной системы Dimensity 8100, тройной тыльной камеры с ключевым модулем Sony IMX766 на 50 Мп и оптическим стабом, батарейки емкостью 4500 мАч и быстрой зарядкой мощностью 150 Вт.

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Источник: sparronews, mydrivers