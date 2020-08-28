OnePlus готовит свои часы OnePlus Watch

722

OnePlus решили расширить свой портфель продукции за счет носимых устройств.

OnePlus всерьез решились взяться за поднятие показателей продаж любыми способами. После выхода OnePlus Nord появились новости, что компания может выпустить еще несколько смартфонов, нацеленных на более скромный бюджет. А теперь появилась информация о том, что компания открывает новый для себя рынок – носимые устройства.

OnePlus, начинавшая как производитель смартфонов, выпускает наушники и телевизоры. Теперь же компания может выпустить смарт-часы, которые могут выйти на рынок под именем OnePlus Watch.

Читать также: ﻿

OnePlus Watch были сертифицированы Сингапурским управлением бюро IMDA. На странице сертификата также имеется кодовое название часов – W301GB.

Пока дизайн часов остается в секрете. Также не известно, какие функции часы смогут предложить, и когда они будут выпущены на рынок. Тем не менее, в Сети считают, что дата начала продаж OnePlus может совпасть по времени с запуском OnePlus 8T.

Также в Сети спорят, будут ли OnePlus Watch полноценными смарт-часами на WearOS, как, например, OPPO Watch, или же они будут склоняться в сторону фитнес-трекера.

OnePlus – не единственный производитель, который планирует анонсировать смарт-часы. Realme, также входящая в холдинг BBK, тоже готовят к выходу свои новые часы.

﻿

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

Источник: Tech Radar

Bc

https://andro-news.com/news/teper-u-oneplus-nord-nashli-problemy-s-rabotoy-bluetooth.html Теперь у OnePlus Nord нашли проблемы с работой Bluetooth(в Адм. панель)