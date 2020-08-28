Где купить дешевле?

OnePlus готовит свои часы OnePlus Watch

28.08.2020 722 0

OnePlus решили расширить свой портфель продукции за счет носимых устройств.

 

Часы от OnePlus

 

OnePlus всерьез решились взяться за поднятие показателей продаж любыми способами. После выхода OnePlus Nord появились новости, что компания может выпустить еще несколько смартфонов, нацеленных на более скромный бюджет. А теперь появилась информация о том, что компания открывает новый для себя рынок – носимые устройства.

 

OnePlus, начинавшая как производитель смартфонов, выпускает наушники и телевизоры. Теперь же компания может выпустить смарт-часы, которые могут выйти на рынок под именем OnePlus Watch.

 

Читать также: OnePlus может выпустить свои первые смарт-часы﻿

 

OnePlus Watch были сертифицированы Сингапурским управлением бюро IMDA. На странице сертификата также имеется кодовое название часов – W301GB.

 

Пока дизайн часов остается в секрете. Также не известно, какие функции часы смогут предложить, и когда они будут выпущены на рынок. Тем не менее, в Сети считают, что дата начала продаж OnePlus может совпасть по времени с запуском OnePlus 8T.

 

Концепт OnePlus Watch

 

Также в Сети спорят, будут ли OnePlus Watch полноценными смарт-часами на WearOS, как, например, OPPO Watch, или же они будут склоняться в сторону фитнес-трекера.

 

OnePlus – не единственный производитель, который планирует анонсировать смарт-часы. Realme, также входящая в холдинг BBK, тоже готовят к выходу свои новые часы.

 

Другие концепты OnePlus Watch

﻿

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Источник: Tech Radar

Bc
https://andro-news.com/news/teper-u-oneplus-nord-nashli-problemy-s-rabotoy-bluetooth.html Теперь у OnePlus Nord нашли проблемы с работой Bluetooth(в Адм. панель)

OnePlus OnePlus Watch
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
OnePlus готовит свои часы OnePlus Watch