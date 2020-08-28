Теперь у OnePlus Nord нашли проблемы с работой Bluetooth

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OnePlus поймал еще одну проблему – слабая связь по Bluetooth.





Когда вышел OnePlus Nord, все не могли перестать говорить о нем – первый за долгое время смартфон от известного бренда, который с натяжкой, но все-таки можно считать бюджетным устройством. И вроде бы ничего не предвещало беды, но для компании Nord стал проверкой на «вшивость».

Интересно, что OnePlus Nord – пожалуй, единственный смартфон в этом году, успевший получить 5 обновлений с различными исправлениями ошибок за первый месяц после своего выпуска. Вопреки (или благодаря) частым обновлениям, некоторые пользователи сообщают о проблемах с подключением по Bluetooth.

Причем негативные отзывы идут не от трех калек: на проблемы пожаловались пользователи официального форума OnePlus, Reddit и Twitter. Связь по Bluetooth на OnePlus Nord разрывается в течение нескольких минут после сопряжения с каким-либо устройством. Из-за этого пользователи не могут ни слушать музыку, ни отвечать на звонки с помощью своих беспроводных наушников.





Также стоит отметить, что OnePlus Nord - не единственный смартфон компании, который столкнулся с подобными проблемами. Пару лет назад на плохую работу Bluetooth жаловались пользователи OnePlus 5/5T и OnePlus 6.

OnePlus Nord также подвергается критике за свой некачественный пластиковый корпус. Многие пользователи также сообщают, что при определенных сценариях они наблюдают неестественные оттенки на дисплеях своих устройств.

Компания еще не отреагировала на претензии.﻿

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Источник: piunikaweb.com



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