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Теперь у OnePlus Nord нашли проблемы с работой Bluetooth

28.08.2020 604 3

OnePlus поймал еще одну проблему – слабая связь по Bluetooth.

 

проблемы с Bluetooth на OnePlus Nord

 

Когда вышел  OnePlus Nord, все не могли перестать говорить о нем – первый за долгое время смартфон от известного бренда, который с натяжкой, но все-таки можно считать бюджетным устройством. И вроде бы ничего не предвещало беды, но для компании Nord стал проверкой на «вшивость».

 

Интересно, что OnePlus Nord – пожалуй, единственный смартфон в этом году, успевший получить 5 обновлений с различными исправлениями ошибок за первый месяц после своего выпуска. Вопреки (или благодаря) частым обновлениям, некоторые пользователи сообщают о проблемах с подключением по Bluetooth.

 

Причем негативные отзывы идут не от трех калек: на проблемы пожаловались пользователи официального форума OnePlus, Reddit и Twitter. Связь по Bluetooth на OnePlus Nord разрывается в течение нескольких минут после сопряжения с каким-либо устройством. Из-за этого пользователи не могут ни слушать музыку, ни отвечать на звонки с помощью своих беспроводных наушников.

 

OnePlus Buds

 

Также стоит отметить, что OnePlus Nord - не единственный смартфон компании, который столкнулся с подобными проблемами. Пару лет назад на плохую работу Bluetooth жаловались пользователи OnePlus 5/5T и OnePlus 6.

 

OnePlus Nord также подвергается критике за свой некачественный пластиковый корпус. Многие пользователи также сообщают, что при определенных сценариях они наблюдают неестественные оттенки на дисплеях своих устройств.

 

Компания еще не отреагировала на претензии.﻿

 

OnePlus Nord в двух расцветках

 

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Источник: piunikaweb.com


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OnePlus OnePlus Nord
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 28.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
Николай 3
Называть пользователей калеками...автор заигрался в своем желании выебнуться с написанием текста, позабыв, что во главу угла ставится уважение к другим.
28.08.2020 08:38
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AG DJ 0
Николай, пашол на хуй овца
28.08.2020 08:40
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Николай 3
Выйми изо рта на что посылаешь, может и пойду, а пока тобой занят .уй
28.08.2020 09:18
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Теперь у OnePlus Nord нашли проблемы с работой Bluetooth