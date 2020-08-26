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В Сети появились патенты на новые часы от Realme

26.08.2020 395 0

По слухам, Realme не стоит на месте и уже вовсю готовит пополнение своей линейки умных часов.

 

Realme Watch

 

Рынок носимых гаджетов сейчас на подъеме. Все хотят себе стильный фитнес-браслет или умного помощника на руке в виде солидных часов. Так или иначе, сам рынок подмечает тенденцию, и многие производители активно участвуют в развитии данного сегмента. Много работают в этом направлении китайские производители: Xiaomi, Huawei и «новичок» Realme.

 

У Realme уже есть свои «умные часы» - Realme Watch, которые, на самом деле, являются ничем иным, как умным браслетом в форм-факторе часов. Несмотря на то, что часы были представлены относительно недавно, компания уже работает над новыми моделями. Недавно компания отправила два запроса в Китайское патентное ведомство.

 

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Интересно, что дизайн новых устройств имеют много общего с оригинальными Realme Watch. Во-первых, оба концепта показывают оформление основной части часов в виде квадрата а-ля Apple Watch. Первый концепт вообще похож на существующие Realme Watch один в один. Однако, при более внимательном рассмотрении, обнаруживаются некоторые отличия. Например, дисплей имеет немного меньший размер, а кнопка находится выше.

 

Новые Realme Watch

 

Во втором дизайне уделено внимание деталям расцветки – можно заметить совмещение двух цветов. Кроме того, кнопка сбоку – круглая, что означает, что управление осуществляется ее поворотом.

 

Другой вариант Realme Watch

 

У обоих вариантов разные ремешки: один с застежкой, другой с кнопкой. Напомним, что в комплекте оригинальных часов идут разные ремешки в зависимости от региона.

 

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Пока неизвестно, выйдет ли какой-нибудь из этих вариантов на рынок. В Сети также считают, что, возможно, перед нами концепты первых Realme Smartwatch. Так или иначе, ждем официальных заявлений от китайской компании.

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Источник: MySmartPrice

Bcnj
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Realme Realme Watch
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 26.08.2020

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В Сети появились патенты на новые часы от Realme