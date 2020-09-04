OnePlus грубо навязывает свое приложение OnePlus Buds

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Утилита OnePlus Buds принудительно устанавливается на смартфонах





Помните OnePlus One, который на момент выхода казался чем-то фантастическим и нереально крутым? Те времена позади и если первенцы компании были чем-то космическим и оправдывающем прозвище «убийц флагманов», то сегодня это не так. А все по причине роста цен и предсказуемости их эволюционирования. Однако смартфоны OnePlus не отпускают фанатов и привлекают все больше пользователей по нескольким причинам. Одна из них — софт.

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OxygenOS — минималистичная и стильная оболочка с нейтральным дизайном, которая не раздражает и не навязывает своего настроения. Есть ощущение, что ребята из OnePlus знают, как угодить многим. Но в последнее время что-то сломалось, казалось бы, в идеально налаженном механизме «слышать и угождать» пользователям.

Так, ряд разработчиков и пользователей не так давно обрушились с критикой в адрес компании, обвинив ее в раздувании программного обеспечения. Компания начала «вшивать» в прошивку не удаляемые приложения. А теперь она взялась за дело несанкционированной установки приложения OnePlus Buds.

В частности, целый ряд пользователей обвинили OnePlus в том, что она скрытно и принудительно устанавливает эту утилиту, если активировано автоматическое обновление Google Play. Приложение OnePlus Buds создано для настройки беспроводных наушников, а также помогает в их поиске.

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Далеко не всем пользователям пришлась по душе политика компании в части несанкционированной установки программы, принудительное навязывание ее. Разъяренные пользователи начали бомбить гневными комментариями утилиту в Google Play, призывая OnePlus слушать своих пользователей, прекратить практику принудительной установки не нужного софта. Пользователь волен сам выбирать, какие приложения загружать на смартфон. Их гнев можно понять, ведь далеко не все из них пользуются наушниками OnePlus Buds и одноименное приложение просто бесполезно для них.

Но OnePlus далеко не одинока в таком навязывании софта. Аналогичным способом ранее поступила Google после выхода наушников Pixel Buds. Соответствующее приложение для работы с ними также несанкционированно появилось на смартфонах Pixel.

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Источник: androidauthority