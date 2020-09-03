Утечка характеристик OnePlus 8T: серьезного прогресса не ожидается, все улучшения предсказуемы

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OnePlus 8T имеет все задатки стать минорным обновлением

Настало время флагманов второй половины 2020 года, среди которых будет обновленная версия OnePlus 8 с индексом «Т». Будет ли новый флагман представлен в двух лицах (базовая версия и «прошка»), точной информации нет. На данном этапе инсайдеры лишь снабжают нас информацией о OnePlus 8T. Отличился ресурс Androicentral, который на правах эксклюзивности опубликовал материал о новинке.

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По данным источника, кодовое имя OnePlus 8T — Kebab. Как и предшественник он получит AMOLED‑дисплей диагональю 6,55 дюйма, но частоту обновления довели до 120 Гц. Достаточно предсказуемо слышать, что в основе смартфона будет лежать процессор Snapdragon 865+ в связке с 8 Гб оперативной памяти.

Говорится также о том, что новинка получит флеш-накопитель вместимостью 128 Гб и фирменную оболочку OxygenOS 11 на базе Android 11. Основная камера предложит четыре датчика, где роль ключевого отведут сенсору на 48-мегапикселей. Обещают, что это будут не тот же датчик, что установлен в OnePlus 8. Это новое решение, но какими преимуществами оно обладает, не сообщается. В состав основной камеры также войдут модули на 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп. По тем слухам, что бродили ранее, смартфон получит быструю 65-ваттную зарядку.

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Дебютировать OnePlus 8T может уже в конце сентября или в первую неделю октября. Ожидаемо, что новинка должна стать одним из интересных флагманов второй половины нынешнего года.

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Источник: androidcentral