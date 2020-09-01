OxygenOS 11 попытались сделать «однорукой»

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OxygenOS 11 создан для комфорта работы со смартфоном одной рукой

Меньше месяца назад OnePlus выпустила бета-версию для разработчиков проприетарной оболочки OxygenOS 11. С того времени энтузиасты принялись за изучение того, что же изменилось в прошивке и что нового предложили. Уже известно, что разработчики переработали дизайн, в котором многие увидели черты One UI, а также они уделили немало внимания тому, чтобы упростить работу со смартфоном посредством одной руки.

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Так, разработчики проанализировали, какие зоны дисплея наиболее часто используемые. Естественно, что нижняя часть здесь оказалась в фаворитах, поэтому основные элементы управления теперь располагаются здесь. Это позволит работать со смартфоном, задействовав и большие пальцы рук. В приложении «Камера» появилась кнопка Quick Share, при помощи которой пользователь сможет быстро поделиться снимком достаточно будет удерживать палец на миниатюре последнего фото.

Уже известно, что в OxygenOS 11 поработали над режимом Zen, обновили общесистемный темный режим, внедрили новый шрифт OnePlus Sans для повышения читаемости текста, появились живые обои, сменяющиеся исходя из времени суток, а также переработали дизайн целого ряда стоковых приложений.

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Ожидается, что 8 сентября компания выкатит открытую бета-версию прошивки для флагманов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro, а ее стабильная сборка появится в октябре. До всех остальных устройств OxygenOS 11 доберется ближе к концу года. А в этом материале вы сможете больше узнать обо всех ключевых изменениях и функциях, которые принесет с собой новая версия фирменной оболочки.

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Источник: gizchina