OnePlus изменила политику поддержки устройств и объявила о «новой платформе»

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Флагманы компании трижды обновят до актуальной версии Android и 4 года они будут получать патчи безопасности

Сближение Oppo и OnePlus в последнее время усилилось, что вызывает немало вопросов как о судьбе самой OnePlus, так и фирменной оболочки OxygenOS. Все дело в том, что в Китае компания уже продает свои смартфоны с оболочкой ColorOS и есть опасения, что впоследствии судьба мигрировать на прошивку Oppo ждет и глобальные версии устройств OnePlus.

На данном этапе OnePlus уверяет, что для пользователей за пределами Китая ничего не изменится. Для них по-прежнему будут выходить аппараты с OxygenOS. Правда, код прошивки будет переведен на более стабильную платформу, которая является результатом соединения кодовой базы ColorOS и OxygenOS. Но компания уверяет, что для пользователей не изменится ровным счетом ничего. Все это делается для того, чтобы улучшить софт благодаря слиянию опыта и знаний разработчиков двух компаний.

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Переход на новую платформу произойдет с обновлением до Android 12. Среди прочего компания пересмотрела график поддержки своих устройств:

серия Nord будет получать по два крупных обновления Android и еще год патчи безопасности;

линейка Nord N будет довольствоваться только одним обновлением до актуальной версии Android, но обновления безопасности на устройства будут приходить в течение 3-х лет;

флагманы OnePlus (включая модели T и R) могут рассчитывать на три крупных обновления Android и на 4 года патчей безопасности. Это правило актуально для устройств, начиная с серии OnePlus 8.

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Источник: ezanime