Зацените OnePlus Nord 2 со всех сторон

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OnePlus Nord 2 — это OnePlus 9 на «минималках»

OnePlus сменила стратегию и принялась «ваять» не только флагманы. На данном этапе больших успехов в создании «обычных» смартфонов она не достигла. Изменится ли ситуация с выходом OnePlus Nord 2, покажет время. А сегодня известный инсайдер @OnLeaks показал нам как может выглядеть новинка.

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Стоит сразу оговориться, что рендеры основаны на раннем прототипе, поэтому финальный OnePlus Nord 2 может все же отличаться. Правда, вряд ли компания пойдет на эксперимент и предложит какой-то необычный экстерьер.

Судя по изображениям, OnePlus Nord 2 будет отвечать единому дизайн-коду компании нынешнего года. Визуально он схож с OnePlus 9 и OnePlus Nord N200. Перед нами аппарат с плоской матрицей и врезанной в дисплей фронтальной камерой.

На правой грани есть клавиша питания и фирменный рычажок переключения режимов. Качелька регулировки громкости отправлена на левую сторону, на нижнем торце есть порт USB Type-C, а вот обнаружить 3,5 мм разъем для наушников не удалось.

Основная камера OnePlus Nord 2 получила прямоугольную площадку с тремя датчиками изображения и, по слухам, это сенсоры на 50 Мп, 8 Мп и 2 Мп. Габариты корпуса составили 160х73,8х8,1 мм и установили AMOLED-матрицу диагональю 6,43 дюйма.

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Если говорить о начинке OnePlus Nord 2, то ему приписывают процессор Dimensity 1200, батарейку емкостью 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой, фирменную оболочку OxygenOS 11 на базе Android 11 и селфи-камеру разрешением 32 Мп. Анонс смартфона ждут в июле, точную дату релиза компания не объявила.

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Источник: 91mobiles