OnePlus не только готовится к выпуску смартфона OnePlus 12, но тестирует новую интересную функцию создания музыкальной студии с ИИ – OnePlus AI Music Studio

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Где-то мы уже видели...

OnePlus готовится к выпуску своего флагманского смартфона OnePlus 12. Всплыло уже много слухов об этом замечательном устройстве, мы уже знаем будущие характеристики новинки. Но это еще не всё.

Искусственный интеллект проникает во все аспекты нашей жизни, каждая крупная и даже маленькая компания пытается внедрить технологии с использованием ИИ. Да и OnePlus с новой музыкальной студией с искусственным интеллектом.

OnePlus AI Music Studio - это бесплатный онлайн-инструмент, позволяющий пользователям без особого труда создавать тексты песен, музыку и музыкальные видео с помощью текстовых подсказок. Если вы хотите попробовать его, необходимо создать учетную запись. После регистрации выберите один из музыкальных жанров (в настоящее время доступны только RAP, EDM и POP), укажите настроение и выберите тему музыкального видео.

Следующий шаг – ввести подсказку о чем должна быть ваша песня, и все. Остальное зависит от искусственного интеллекта, который создаст песню, которую вы "написали".

Песню можно будет отредактировать.

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Мы уже что-то похожее видели, не правда ли? Если кто-то не понял, YuoTube уже тестирует схожую функцию.

Запуск этого инструмента для пользователей это еще не все: OnePlus также запустил конкурс для пользователей в Северной Америке, Европе и Индии. Участники могут отправлять свои музыкальные треки до 17 декабря, а OnePlus выберет 100 победителей из каждого региона. В награду компания предоставит купоны, которые можно обменять на продукты OnePlus.

Источник: phonearena