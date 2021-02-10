OnePlus Nord 2 по приятной цене на AliExpress

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Приближается праздник всех шопоголиков, которые привыкли тратить деньги экономно. 11.11 — крупнейшая распродажа товаров по меньшей цене, и эпицентром этого мероприятия станет торговая площадка AliExpress. Если вы хотите также что-то урвать по меньшей цене, следите за нашей страницей, посвященной распродаже 11.11, которая постоянно обновляется и там появляются наиболее интересные предложения для выгодного шопинга.

К примеру, можно будет урвать со скидкой OnePlus Nord 2, который стал одним из интересных предложений в этом году в своем ценовом сегменте. Если китайцы опять чего-нибудь не намудрят, то на распродаже 11.11 этот смартфон с 8/128 Гб памяти можно будет приобрести по цене 24 969,10руб ($352,31 для РФ и $359 для Украины). Добавляйте товар в корзину и оплачивайте его только 11.11.

Напомним, что OnePlus Nord 2 предлагает Fluid AMOLED‑экран разрешением FullHD+ с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 1200AI, оперативную память LPDDR4x и фронтальную камеру на 32 Мп. В арсенале смартфона батарейка на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и тройная тыльная камера 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп.

Купить OnePlus Nord 2

Цена: RU 24 969,10 руб ($352,31)/UA $359 - https://ali.ski/e4SBJ6

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