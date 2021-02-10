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OnePlus Nord 2 взорвался. Но компания считает, что это клевета

20.09.2021 608 4

OnePlus считает, что ее оболгали

На прошлой неделе в сети появилась история, что OnePlus Nord 2 взорвался прямо в здании суда у пользователя, который к тому же оказался адвокатом. При этом смартфон не находился на зарядке и уровень заряда аккумулятора составлял 90%. Пострадавший намерен добиться возмещения ущерба в суде.

 

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Этот инцидент не остался незамеченным со стороны представительства OnePlus в Индии. Оно направило в адрес мнимого пострадавшего письмо, в котором обвинила его в распространении клеветнический и «унизительной» информации. Кроме того, компания заявила о том, что намерена разрешить вопрос в правовом поле.

 

OnePlus Nord 2 взорвался. Но компания считает, что это клевета – фото 1

 

OnePlus утверждает, что адвокат отказался предоставить ей какие-либо доказательства ущерба. Кроме того, компания поставила под сомнение тот факт, что смартфон взорвался произвольно без воздействия извне. Есть подозрение, что без «внешней силы» тут дело не обошлось. OnePlus считает, что раз пострадавший отказался от какой-либо помощи компании и не предоставил доказательств произошедшего, она считает, что его обвинения голословные и необоснованные.

 

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По всей видимости, спор станет предметом судебного разбирательства, и фемида поставит точку в этом споре. Как скоро это произойдет, неизвестно.

 

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Источник: gizmochina

OnePlus Nord 2
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.09.2021

Комментарии

Black Edition -2
Все производители,как дебилы гонятся за быстрым зарядом. Вот и результат.....
20.09.2021 14:31
Захарченко Андрей 2
Причём здесь быстрый заряд?
20.09.2021 16:57
Захарченко Андрей 1
Galaxy note 7 был первым устройством Самсунг с usb type-c. Значит type-c виновато что телефон масово взрывался?
20.09.2021 16:59
Захарченко Андрей 0
"зачем гнаться за этим type-c, если есть micro usb"
20.09.2021 17:00

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OnePlus Nord 2 взорвался. Но компания считает, что это клевета