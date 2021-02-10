Смена приоритетов? У OnePlus будет больше доступных моделей

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Но это правило справедливо для рынка Индии

После того как в сети появилась информация о сближении Oppo и OnePlus нашлось немало скептиков, которые увидели в такой тесной интеграции серьезную угрозу самоидентичности для OnePlus. Ряд аналитиков высказались в пользу того, что Oppo «прогнет под себя» суббренд и он будет на второстепенных ролях, включая и выпуск флагманских устройств.

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Были высказаны опасения, что за собой Oppo оставит, прежде всего, премиальный сегмент, а OnePlus займется созданием устройств попроще. Отчасти эти прогнозы сбываются. Пришло сообщение, что OnePlus выпустит несколько доступных устройств в Индии с ориентиром на тех пользователей, которые не готовы платить за новый мобильник более $275. Выпуск массовых устройств позволит компании увеличить армию своих пользователей.

Но не стоит думать, что такие смартфоны появятся в этом году. Речь идет о первом или втором квартале следующего года. Впрочем, ничего не мешает OnePlus выпустить новинки в последнем квартале нынешнего года. Возможно, новинки выйдут в рамках серии Nord или компания все же выделит под них отдельную серию.

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Похоже, что ставка сделана на положительный имидж OnePlus и ассоциации, что она выпускает действительно качественные как по части «железа», так и в части софта смартфоны. Есть шанс, что ее доступные аппараты будут хорошо покупаться и статистика продаж пойдет вверх.

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Источник: gizchina