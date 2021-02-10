Вот когда должны представить OnePlus 9RT

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Анонс OnePlus 9RT обещают через месяц

Этот год обещает быть переломным в истории OnePlus. Она еще больше сблизилась с Oppo, ее оболочка OxygenOS стало полем правок со стороны разработчиков материнской компании, а в Китае и вовсе отказались от HydrogenOS в пользу ColorOS. А еще в этом году компания не станет обнулять весенние флагманы и не выпустит усовершенствованный Т-вариант.

В случае же с OnePlus 9R производитель, по всей видимости, решил, что тут есть еще куда совершенствовать смартфон. Поэтому осенью нам обещают премьеру OnePlus 9RT. Известный сетевой информатор OnLeaks поделился информацией, когда она состоится. По данным источника, анонс OnePlus 9RT пройдет 15 октября. Учитывая то, что в прошлом году премьера OnePlus 8T состоялась 14 октября, время релиза новинки не вызывает удивления.

Уже известно, что одним из главных новшеств OnePlus 9RT станет установка в тройной тыльной камере датчика Sony IMX766 на 50 Мп, который нашел активное применение в смартфонах OnePlus, Oppo, Vivo, Realme и Honor.

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Смартфон должен предложить аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 65 Вт, Super AMOLED-дисплей диагональю 6,55 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Оперативной памяти должно быть до 12 Гб, встроенной до 256 Гб, обещают стереодинамики и фронталку Sony IMX471 на 16 Мп.

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Источник: twitter