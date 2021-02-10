OnePlus Nord 3 взорвался без причины, и как вы думаете где это произошло?

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Очередной смартфон взрывается в Индии

Индия очень странная страна, смартфоны там почему-то взрываются гораздо чаще, чем, наверное, во всех других странах вместе взятых. В сети появилось сообщение от возмущенного пользователя из Индии, который рассказывает, как его смартфон взорвался без всякой причины просто лежа на полу на простыне.

К счастью никто не пострадал, но для большей драматичности автор посадил на фото рядом грустного ребенка, с оглушившим и испугавшим взрывом. Официального ответа от компании OnePlus пока нет. Относительно того, почему подобные случаи так массово происходят именно в Индии, по моему мнению, есть две причины.

Первая – это довольно строгие погодные условия в большинстве регионов страны. Высокая температура и влажность – не лучшая среда для нормальной работы современных гаджетов. Вторая – это низкое качество электросети и постоянные скачки напряжения и короткие замыкания. Если посмотреть видео из типичного индийского городка, можно увидеть паутину проводов на улицах, которые не соответствуют современным нормам электросетей.

Так что контролеры местных смартфонов постоянно работают в критических условиях и чаще выходят из строя. Такие случаи в очередной раз напоминают о том, что нужно использовать фирменные блоки питания и провода для смартфонов, чтобы ваш любимый гаджет работал стабильно и долго.

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