OnePlus позволит пользователям самим решать глушить производительность смартфона или нет

563

Решение манипулировать или нет производительностью смартфонов OnePlus, переложат на плечи пользователей с приходом OxygenOS 12

В этом месяце OnePlus попала в неприятную ситуацию и ей пришлось объясняться за принудительное занижение производительности флагманов OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Списали они все на оптимизацию и необходимость найти баланс между производительностью и автономностью. Отказываться и дальше от внедрения механизма «торможения», компания не намерена.

Читать также: Наушники OnePlus Buds Pro: самый лучший звук и быстрая зарядка ﻿

Фишка с занижением производительности будет внедрена в OxygenOS 12 на базе Android 12. Но пользователю дадут право самому решать, активировать режим оптимизации или же нет. Такой переключатель появится в фирменной оболочке уже в первых ее версиях и ожидается, что занижать производительность можно будет на OnePlus 9R и OnePlus Nord 2.

Напомним, что такую фишку как «оптимизированный режим» откопали ребята издания AnandTech, которые выяснили, что при запуске целого ряда популярных приложений, чип не использует высокопроизводительное ядро Cortex-X1. «Отключать» его было решено после того, как после выхода OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro пользователи предложили компании больше уделить внимание оптимизации и улучшить автономность. Поэтому по «заявке трудящихся» был внедрен механизм «торможения».

Читать также: Анонс OnePlus Nord 2: король среднего сегмента?

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿

Источник: phonearena