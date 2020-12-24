OnePlus троллит Apple и свои «пять копеек» вставила Xiaomi

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В мире технологий издавна принято вести рекламные войны, когда компании подкалывают или троллят друг друга. Вот и индийское подразделение OnePlus решило аккуратно уколоть саму Apple. Так, на своей странице в Twitter оно опубликовало рекламный пост, в котором предложила выделиться «в мире яблок» при помощи OnePlus 8T.

По уже устоявшейся традиции Apple не реагирует на подобные колкости. Но, по каким-то причинам подключиться к обсуждению этого поста решила Xiaomi. То ли она считает себя «китайской Apple», то ли решила таким неуклюжим способом обратить внимание на себя. Она предложила пользователям не соглашаться на меньшее, если есть возможность получить больше. «Новый год. Разрешение 108 Мп», — так резюмировала она и сопроводила твит изображением Xiaomi Mi 10T Pro.

Напомним, что не так давно в Индии стартовали продажи Xiaomi Mi 10T Pro и компания использует любой повод только бы прорекламировать смартфон. Так, на этой неделе с легкой руки руководителя индийского подразделения Xiaomi была растиражирована забавная новость о том, как один индус в шутку заявил о том, что не женится если не получит в подарок Xiaomi Mi 10T Pro. В итоге смартфон компания ему подарила, а вот свяжет ли он себя узами брака в итоге, так и осталось тайной.

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Источник: twitter