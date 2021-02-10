OnePlus выпустит OxygenOS 13, которой не должно было быть

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Выход унифицированной операционной системы отложили

OnePlus и Oppo взяли курс на слияние и уверенно к этому движутся. Начали с объединения команд разработчиков и «подсадили» на одну кодовую базу фирменные оболочки ColorOS и OxygenOS. А в прошлом году компания и вовсе анонсировала наступление новой эры «OnePlus 2.0», которая принесет новые подходы и новые продукты.

В рамках развития нового бренда OnePlus анонсировала создание «унифицированной операционной системы». Тогда же было объявлено, что новая прошивка дебютирует во флагмане 2022 года выпуска. Уже и торговую марку для нее застолбили — H2OOS. Были предположения, что пионером станет OnePlus 10 Pro, но уже известно, что на глобальный рынок флагман придет с OxygenOS 12 на базе Android 12.

Отсюда пошли разговоры, что, возможно, OnePlus 11 Ultra и станет первенцем с унифицированной операционной системой. Но, похоже, что работы над новой прошивкой забуксовали и компания перенесет срок ее выхода. Она продолжает работать над развитием OxygenOS и на одном из своих форумов опубликовала объявление, что разработчики и фанаты проведут совместную встречу, посвященную обсуждению OxygenOS 13. Само мероприятие пройдет 28 февраля и все желающие могут подать заявку на участие в нем до 18 февраля, перейдя по этой ссылке.

Похоже, что компания не готова распрощаться с OxygenOS. По крайней мере, в обозримом будущем. Отказалась ли она от идеи создания унифицированной ОС? Вряд ли. Скорее всего, ее создание потребовало больше времени, чем предполагалось ранее. Остается дождаться официального комментария от OnePlus, чтобы понять истинную картину происходящего и планы компании по выходу унифицированной программной платформы.

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Источник: xda developers