Где купить дешевле?

OnePlus выпустит OxygenOS 13, которой не должно было быть

13.02.2022 361 0

Выход унифицированной операционной системы отложили

OnePlus и Oppo взяли курс на слияние и уверенно к этому движутся. Начали с объединения команд разработчиков и «подсадили» на одну кодовую базу фирменные оболочки ColorOS и OxygenOS. А в прошлом году компания и вовсе анонсировала наступление новой эры «OnePlus 2.0», которая принесет новые подходы и новые продукты.

 

OnePlus выпустит OxygenOS 13, которой не должно было быть – фото 1

 

В рамках развития нового бренда OnePlus анонсировала создание «унифицированной операционной системы». Тогда же было объявлено, что новая прошивка дебютирует во флагмане 2022 года выпуска. Уже и торговую марку для нее застолбили — H2OOS. Были предположения, что пионером станет OnePlus 10 Pro, но уже известно, что на глобальный рынок флагман придет с OxygenOS 12 на базе Android 12.

 

Отсюда пошли разговоры, что, возможно, OnePlus 11 Ultra и станет первенцем с унифицированной операционной системой. Но, похоже, что работы над новой прошивкой забуксовали и компания перенесет срок ее выхода. Она продолжает работать над развитием OxygenOS и на одном из своих форумов опубликовала объявление, что разработчики и фанаты проведут совместную встречу, посвященную обсуждению OxygenOS 13. Само мероприятие пройдет 28 февраля и все желающие могут подать заявку на участие в нем до 18 февраля, перейдя по этой ссылке.

 

OnePlus выпустит OxygenOS 13, которой не должно было быть – фото 2

 

Похоже, что компания не готова распрощаться с OxygenOS. По крайней мере, в обозримом будущем. Отказалась ли она от идеи создания унифицированной ОС? Вряд ли. Скорее всего, ее создание потребовало больше времени, чем предполагалось ранее. Остается дождаться официального комментария от OnePlus, чтобы понять истинную картину происходящего и планы компании по выходу унифицированной программной платформы.

 

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿ ﻿

 

Источник: xda developers

OnePlus OxygenOS 13 ColorOS Oppo H2OOS
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 13.02.2022

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
OnePlus выпустит OxygenOS 13, которой не должно было быть