Показали новый смартфон серии OnePlus Nord

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В сети появились рендеры преемника OnePlus Nord N10

В прошлом году OnePlus уяснила, что на одних только флагманах «выезжать» не получится. На свет появилась линейка среднебюджетников Nord, в рамках которой вышло три модели. Нельзя сказать, что новинки вышли успешными и одними из лучших, но компания настроена продолжать выпускать доступные модели. Сегодня наш первый взгляд на смартфон с кодовым именем Ebba. Предположительно, на рынок он придет как OnePlus Nord N1 5G.

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Рендеры новинки появились в сети благодаря инсайдеру @OnLeaks. Перед нами мобильник, который во многом повторяет OnePlus Nord N10, но теперь вместо четырех датчиков в основной камере предложили три. Хотя, тут можно увидеть и сходство с тем, как оформлена тыльная камера в OnePlus 9.

Габариты новинки составили 162,9х74,7х8,4 мм и сам корпус изготовлен из пластика (задняя панель) и металла (каркас). На передней панели расположился дисплей диагональю 6,49 дюйма и сканер отпечатков пальцев мигрировал на боковую грань. На нижнем торце расположились 3,5 мм разъем для наушников, USB Type-C порт и динамик.

Увы, кроме рендеров нет никаких подробностей по части начинки OnePlus Nord N1 5G. Нет и понимания, когда устроят премьеру новинке. А пока в центре внимания предстоящая презентация серии OnePlus 9 и умных часов OnePlus Watch, которая пройдет 23 марта.

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Источник: voice