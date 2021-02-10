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Обновление до Android 14 на Samsung ломает беспроводной Android Auto

27.12.2023 72 0

НЕПРИЯТНЫЙ БАГ

У некоторых владельцев смартфонов Samsung после обновления до Android 14 и One UI 6.0 возникли проблемы с работой беспроводной связи в приложении Android Auto.

Обновление до Android 14 на Samsung ломает беспроводной Android Auto – фото 1

В частности, пользователи Galaxy S22, S22+, Galaxy S23 жалуются, что после апдейта беспроводной Android Auto либо совсем не работает, либо очень нестабильный.

Проблема известна Google, она добавлена в список "Известные ошибки". Однако пока исправление не выпущено. Как временное решение советуют использовать Android Auto через кабель, а не беспроводное соединение.

Обновление до Android 14 на Samsung ломает беспроводной Android Auto – фото 2

Похожая ошибка также случалась и на Pixel после обновления до Android 14, и у Apple с первыми версиями iOS 17. Так что Samsung здесь не одинок в этой ситуации.

Надеемся, Google и Samsung вскоре выпустят поправку, ведь беспроводной Android Auto – достаточно удобная функция.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 27.12.2023
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Обновление до Android 14 на Samsung ломает беспроводной Android Auto