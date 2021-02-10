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Обновление MIUI 15 кто получит, а кому не достанется?

16.06.2023 12047 8

Обновление фирменной оболочки MIUI ожидается в ноябре

Еще не все устройства Xiaomi дождались последней версии MIUI 14, а уже ходят первые слухи по поводу новой версии оболочки MIUI 15. Вообще компания наплодила столько разнообразных устройств, что сама попала в свою ловушку. Только у нее обновление до новой версии оболочки проходит так долго.

 

Обновление MIUI 15 кто получит, а кому не достанется? – фото 1

 

Оно разделено не этапы, группы и некоторые пользователи вынуждены ждать обновления по полгода, а то и дольше. Наши коллеги по xiaomiui сделали небольшое исследование и сделали определенные прогнозы относительно моделей, которые получат следующую версию фирменной оболочки. Ожидается, что ее анонс состоится в ноябре 2023 года.

 

Все устройства можно условно разделить на три категории:

 

Точно получат

Это линейка MI 11, MI 12 и MI 13. Бюджетки начиная с Redmi note 11 и, конечно, вся 12 линейка. Redmi K 40 и K 50 и их глобальные аналоги POCO.

 

Могут получить

Здесь много моделей, которые с разной вероятностью могут получить, а могут и нет. Хотя, по-моему, большинство из них остановится на MIUI 14. Компания в последнее время очень активно списывает даже относительно свежие устройства.

  • Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Ultra/Mi 10S
  • Mi 10T/Pro/Redmi K30S/Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro
  • POCO X3 / POCO X3 NFC
  • Redmi Note 10/Redmi Note 10 Lite
  • Redmi A1/Redmi A1+/POCO C40/POCO C50
  • Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10 Индия
  • Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S

 

Точно не получат

Вот список смартфонов которым точно не стоит рассчитывать на продолжение поддержки.

  • Mi 10 Lite 5G / Молодежь / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G
  • Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing / Redmi K30i
  • Redmi Note 9 / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T
  • Redmi 10X/5G
  • Redmi 9 / Redmi 9C / Redmi 9A / Redmi 9 Prime / Redmi 9i / Redmi 9 Power / Redmi 9T
  • POCO M2/Pro/POCO M3/POCO X3 Pro/POCO X2

 

Еще раз отмечаю, что все модели приведены нашими коллегами, и с некоторыми из них я не соглашаюсь, но они имеют доступ к внутренним сборникам и профильно специализируются на прошивках MIUI, поэтому они это пишут по какой-либо внутренней информации.

 

Обновление MIUI 15 кто получит, а кому не достанется? – фото 2

 

Хотя, конечно, нельзя воспринимать эту информацию как истину в последней инстанции, сама компания официально не предоставляла никаких списков и никак не подтвердила эти списки.

 

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Источник: xiaomiui

 

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 16.06.2023
Комментарии
Всего комментариев: 8
 
 
Дисп 1
Тоесть поко 3 получит а х3 про нет. Ничего коллеги не перепутали
18.06.2023 17:35
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Леандро -1
Я вообще не обновляюсь ТК много жрет памяти и бесполезно poco m4 pro 4g miui 13.0.10
18.06.2023 17:16
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Виктор 0
Я ещё 12 не получил
18.06.2023 13:56
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олег 1
я все еще 14 не получил на redmi 10c, уже про 15 что-то говорят..
18.06.2023 12:20
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Tatybekov 2
Я тоже не получил 14, у меня Redmi Note 11 и обещают 15.пх.
18.06.2023 12:59
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Scythe 1
Redmi Note 11s получил мяу14
18.06.2023 16:28
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Дмитрий 1
Слушай я вообще 13 не получил(
18.06.2023 13:54
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Rexx 0
Болт
18.06.2023 14:46
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Обновление MIUI 15 кто получит, а кому не достанется?