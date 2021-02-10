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Обновление фирменной оболочки MIUI ожидается в ноябре

Еще не все устройства Xiaomi дождались последней версии MIUI 14, а уже ходят первые слухи по поводу новой версии оболочки MIUI 15. Вообще компания наплодила столько разнообразных устройств, что сама попала в свою ловушку. Только у нее обновление до новой версии оболочки проходит так долго.

Оно разделено не этапы, группы и некоторые пользователи вынуждены ждать обновления по полгода, а то и дольше. Наши коллеги по xiaomiui сделали небольшое исследование и сделали определенные прогнозы относительно моделей, которые получат следующую версию фирменной оболочки. Ожидается, что ее анонс состоится в ноябре 2023 года.

Все устройства можно условно разделить на три категории:

Точно получат

Это линейка MI 11, MI 12 и MI 13. Бюджетки начиная с Redmi note 11 и, конечно, вся 12 линейка. Redmi K 40 и K 50 и их глобальные аналоги POCO.

Могут получить

Здесь много моделей, которые с разной вероятностью могут получить, а могут и нет. Хотя, по-моему, большинство из них остановится на MIUI 14. Компания в последнее время очень активно списывает даже относительно свежие устройства.

Mi 10/Mi 10 Pro/Mi 10 Ultra/Mi 10S

Mi 10T/Pro/Redmi K30S/Redmi K30 Pro/POCO F2 Pro

POCO X3 / POCO X3 NFC

Redmi Note 10/Redmi Note 10 Lite

Redmi A1/Redmi A1+/POCO C40/POCO C50

Redmi 10 Power / Redmi 10C / Redmi 10A / Redmi 10 Индия

Redmi Note 9 Pro / Redmi Note 9 Max / Redmi Note 9S

Точно не получат

Вот список смартфонов которым точно не стоит рассчитывать на продолжение поддержки.

Mi 10 Lite 5G / Молодежь / Mi 10T Lite / Mi 10i 5G

Redmi K30 / Redmi K30 5G / Redmi K30 Racing / Redmi K30i

Redmi Note 9 / Redmi Note 9 5G / Redmi Note 9T

Redmi 10X/5G

Redmi 9 / Redmi 9C / Redmi 9A / Redmi 9 Prime / Redmi 9i / Redmi 9 Power / Redmi 9T

POCO M2/Pro/POCO M3/POCO X3 Pro/POCO X2

Еще раз отмечаю, что все модели приведены нашими коллегами, и с некоторыми из них я не соглашаюсь, но они имеют доступ к внутренним сборникам и профильно специализируются на прошивках MIUI, поэтому они это пишут по какой-либо внутренней информации.

Хотя, конечно, нельзя воспринимать эту информацию как истину в последней инстанции, сама компания официально не предоставляла никаких списков и никак не подтвердила эти списки.

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Источник: xiaomiui