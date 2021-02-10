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Обновление превратило часть Google Home Mini в «кирпич», Google подтверждает проблему

26.12.2023 73 0

НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ

Компания Google подтвердила, что последнее обновление для устройств Google Home Mini и оригинального Google Home привело к «кирпичу» некоторых устройств.

По многочисленным жалобам пользователей в Reddit и на форумах Google после установки обновления устройства перестают работать.

Google Home Mini

Google Home Mini не включается полностью - светится только 4 индикатора. Также не работает кнопка сброса до заводских настроек.

В компании отметили, что проблема обнаружена только у небольшого процента устройств. В будущих версиях ПО она устранена. Пользователям советуют обратиться в поддержку.

Обновление превратило часть Google Home Mini в «кирпич», Google подтверждает проблему – фото 2

Однако многие жалуются, что поддержка не смогла помочь восстановить работу устройства. Придется ждать следующих обновлений и надеяться, что Google исправит ситуацию.

Источник - 9to5google

Автор: Andrii S. Дата публикации: 26.12.2023
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Обновление превратило часть Google Home Mini в «кирпич», Google подтверждает проблему