Обновление превратило часть Google Home Mini в «кирпич», Google подтверждает проблему

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НЕПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ

Компания Google подтвердила, что последнее обновление для устройств Google Home Mini и оригинального Google Home привело к «кирпичу» некоторых устройств.

По многочисленным жалобам пользователей в Reddit и на форумах Google после установки обновления устройства перестают работать.

Google Home Mini не включается полностью - светится только 4 индикатора. Также не работает кнопка сброса до заводских настроек.

В компании отметили, что проблема обнаружена только у небольшого процента устройств. В будущих версиях ПО она устранена. Пользователям советуют обратиться в поддержку.

Однако многие жалуются, что поддержка не смогла помочь восстановить работу устройства. Придется ждать следующих обновлений и надеяться, что Google исправит ситуацию.

Источник - 9to5google